Le nouveau Nest Hub propose un suivi intelligent du sommeil pour en faire lassistant de chevet ultime

(Pocket-lint) - Google a annoncé une nouvelle version du Nest Hub, remplaçant lécran intelligent de 7 pouces lancé à lorigine sous le nom de Google Home Hub en 2018 .

Le nouveau Nest Hub conserve le même format, avec un écran de 7 pouces qui semble flotter sur sa base recouverte de tissu qui abrite les haut-parleurs de lappareil.

Il y a un coup de pouce à ces haut-parleurs, Google rapportant une augmentation de 50% des basses, pour une expérience audio plus riche, que tout le monde appréciera.

Mais le plus grand changement concerne la façon dont Google positionne cet appareil. Il na toujours pas de caméra, donc Google le voit comme un appareil de chevet, capable de garantir votre vie privée, car il ny a pas de caméra qui pourrait initialiser un appel pendant que vous profitez dun peu de temps privé dans la chambre.

Ce que Google ajoute, cest le suivi du sommeil . Cela a vu lajout du matériel Soli de Google au Nest Hub, afin quil puisse utiliser la technologie Motion Sense pour suivre votre sommeil.

Soli utilise un type de radar capable de détecter les mouvements et de les interpréter. Auparavant, Google lutilisait pour un contrôle de mouvement sur le Pixel 4 , bien que cela semblait un peu idiot - offrant des gestes mains libres sur un appareil que vous utilisez essentiellement toujours lorsque vous le tenez.

Désormais, Soli sera configuré pour détecter les mouvements et la respiration de la personne qui dort le plus près du Nest Hub pour alimenter les nouvelles fonctions de détection du sommeil.

En plus du mouvement, Nest Hub peut également écouter les bruits (toux ou ronflement) tout en surveillant les conditions déclairage et la température. De cette façon, il surveillera votre sommeil et les conditions dans lesquelles vous essayez de dormir.

Pour protéger votre vie privée, aucune de ces données brutes nest envoyée aux services Google, tout se passe sur le Nest Hub lui-même.

À partir de ces informations, Google vous présentera un résumé du sommeil - et après avoir appris vos habitudes de sommeil et surveillé la qualité de votre sommeil pendant quelques jours, peut faire des suggestions pour améliorer votre sommeil.

La mauvaise nouvelle est que Google dit que ce service sera un aperçu gratuit, ce qui suggère quil y aura des frais supplémentaires à lavenir.

Les données de sommeil peuvent également être intégrées à Google Fit - et à lavenir, Google a déclaré vouloir intégrer ces informations à Fitbit.

En dehors du nouveau suivi du sommeil, il sagit dun hub pour Google Assistant, vous fournissant de la musique, un contrôle intelligent de la maison, des informations et bien plus encore. Pour booster les options de maison intelligente, le nouveau Nest Hub reçoit une radio Thread , ce qui signifie quil offre une autre voie vers la connectivité pour les appareils connectés.

Le nouveau Nest Hub est disponible au prix de 89,99 £ et il est disponible dès maintenant.

Écrit par Chris Hall.