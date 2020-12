Vous pouvez désormais passer des appels Zoom sur Google Nest Hub Max

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé que vous pouvez désormais passer des appels Zoom sur son appareil à écran intelligent Nest Hub Max . Lapplication est en préversion, ce qui signifie quelle est toujours en cours de développement, mais quelle fera le travail si vous souhaitez lutiliser.

À lheure actuelle, lapplication est ouverte aux personnes résidant aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie - probablement parce quelle nest actuellement disponible quen anglais. Le déménagement est très bienvenu mais un peu inattendu; La propre application Google Meet de Google a lutté durement contre Zoom cette année pour faire place à lénorme croissance de 2020 dans les applications de vidéoconférence et de chat. Les appels vidéo Google Meet sont illimités (jusquà 24 heures) jusquau 31 mars 2021.

De plus, Google indique que Google WiFi et Nest WiFi détectent désormais automatiquement lorsque vous effectuez une visioconférence dans Google Meet ou Zoom et hiérarchisent ce trafic en conséquence.

Si vous prévoyez dhéberger des appels via Zoom sur votre Hub Max, vous devrez au préalable associer votre compte Zoom à votre compte Google - vous trouverez des instructions complètes ici . Ensuite, vous pouvez démarrer une réunion sur votre écran en appuyant sur les cartes Meet ou Zoom.

Et, si vous devez planifier une réunion Zoom à lavance, le moyen le plus simple de le faire est dutiliser Google Agenda de la même manière que vous pouvez créer une invitation Google Meet.

Vous pouvez également demander simplement "Ok Google, rejoignez ma prochaine réunion" pour participer au prochain appel vidéo sur votre agenda Google. Ou dites: "Ok Google, lance un appel Zoom."

Écrit par Dan Grabham.