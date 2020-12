Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple Music est enfin disponible sur les haut-parleurs et écrans intelligents de Google Assistant , selon Google.

La liste des produits pris en charge comprend la propre gamme dappareils Nest de Google, tels que le nouveau Nest Audio, le Nest Hub Max, le Nest Mini , etc. Vous avez bien sûr besoin dun abonnement Apple Music pour profiter de la nouvelle intégration. Apple Music commence à 9,99 $ par personne. Vous pouvez également obtenir Apple Music via Apple One, à partir de 14,95 $ par personne.

Avec cette nouvelle intégration de Google Assistant, vous pouvez définir Apple Music comme service par défaut sur vos haut-parleurs, puis, avec votre voix, vous pouvez demander à Google Assistant de lire des chansons, des albums ou des listes de lecture à partir dApple Music - comme vous pouvez le faire à partir dautres services, comme Spotify.

Pour lire de la musique depuis Apple Music, associez votre compte Apple Music dans lapplication Google Home, puis abonnez une commande. Vous pouvez même écouter toutes vos chansons préférées de votre bibliothèque Apple Music en disant: «Ok Google, fais jouer mes chansons».

Google a déclaré que le support Apple Music commencerait à être déployé à partir du 7 décembre 2020 aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et au Japon. Gardez à lesprit que les appareils Amazon Alexa prennent en charge Apple Music depuis 2018, cette intégration est donc attendue depuis longtemps.

Écrit par Maggie Tillman.