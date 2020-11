Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google Assistant obtient une nouvelle fonctionnalité de maison intelligente, qui, honnêtement, semble attendue depuis longtemps.

LAssistant Google permet désormais aux utilisateurs de programmer des appareils, y compris des éclairages intelligents, pour quils sallument et séteignent à certains moments grâce à une fonctionnalité "Actions planifiées".

La police Android a dabord remarqué la fonctionnalité via la documentation du développeur . Gardez à lesprit que les lumières intelligentes comme Hue fonctionnent depuis longtemps avec Google Assistant, notamment pour les activer et les désactiver et pour définir des alarmes, mais avec cette nouvelle mise à jour, vous pouvez désormais dire à Assistant quand, spécifiquement, éteindre les lumières et autres appareils.

Par exemple, vous pouvez dire quelque chose comme "Ok Google, éteins les lumières samedi à 23 heures". Alors que, dans la plupart des cas, vous devriez dire le jour et lheure exacts, vous pouvez dire le lever ou le coucher du soleil. Vous pouvez également utiliser lAssistant Google pour programmer une durée pendant laquelle vos lumières ou appareils restent allumés, par exemple «pendant 15 minutes».

Les problèmes dans la nouvelle fonctionnalité seraient toujours en cours de résolution, car Android Police a noté que la possibilité dannuler une action planifiée ne fonctionnait pas encore. Cependant, la documentation de la maison intelligente de Google Assistant suggère que la fonctionnalité devrait bientôt être en bon état de fonctionnement.

Pour en savoir plus sur lAssistant et son fonctionnement, consultez les guides de Pocket-lint:

Écrit par Maggie Tillman.