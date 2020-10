Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La prochaine fonctionnalité de Google pourrait signifier la fin des mots de réveil comme "OK Google". La société testerait une fonctionnalité daffichage intelligente qui active Google Assistant en fonction de la proximité, plutôt que des mots de réveil.

Comme la remarqué Android Central , le fuyant Jan Boromeusz a partagé une vidéo YouTube démontrant la fonctionnalité sur un Nest Hub Max . (Il semble faire partie dune version de micrologiciel interne qui nest pas encore disponible.) Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, Boromeusz utilise dabord Google Assistant sans prononcer un mot de réveil. Linterface utilisateur de lassistant apparaît lorsquils se rapprochent et disparaît lorsquils restent immobiles.

Google na pas annoncé si ou quand il prévoyait de lancer la fonctionnalité, qui porte le nom de code Blue Steel. On ne sait pas encore comment fonctionne Blue Steel, y compris sil devra être activé et nécessiter lutilisation dun appareil photo. Google pourrait essayer de maximiser les capacités déchographie du Nest Hub Max, qui peut détecter à quelle distance vous vous trouvez sans utiliser de caméra, mais cela nest pas encore confirmé.

Quoi quil en soit, cela ne tue pas exactement le mot de réveil "OK Google", car tous les appareils intelligents de Google nont pas de capacités dultrasons ou même une caméra, ce qui signifie quils nauront probablement pas de Blue Steel. Donc, vous devrez toujours utiliser des mots de réveil pour appeler lAssistant sur eux. Mais cela indique que Google réfléchit peut-être à des moyens de se débarrasser de toujours avoir à dire "OK Google", et honnêtement, cela ouvre la porte à linnovation dans lespace des haut-parleurs intelligents.

Nous espérons simplement que Google pense également à la confidentialité lors du développement de Blue Steel. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.

Écrit par Maggie Tillman.