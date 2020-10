Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a mis à jour Google Wifi - le routeur Wi-Fi quil a lancé pour la première fois en 2016, mais a depuis assuré le suivi du Nest Wifi.

Le nouveau routeur, disponible sur Google Store , conserve la marque Google Wifi dorigine, mais est livré avec une nouvelle étiquette de prix dentrée de gamme de 99 $ pour une seule unité ou de 199 $ pour trois, contre 129 $ et 299 $, respectivement. Il est également livré avec une prise de 15 W, au lieu de lUSB-C, et est partiellement en plastique recyclé.

Il existe également de nouvelles astuces logicielles intégrées, comme la possibilité de recevoir des alertes de notification lorsquun nouvel appareil rejoint votre réseau.

Google a également déployé des améliorations globales des performances du réseau qui devraient aider à «éviter la congestion lorsque plusieurs appareils sont en ligne» en réduisant les délais. Le plus récent Nest Wifi, qui a été lancé lannée dernière et commence à 169 $ et offre une meilleure portée que le Gooogle Wifi, a également reçu ces mises à jour logicielles.

Les points Nest Wifi à 149 $ de Google, qui offrent un haut-parleur intelligent Google Assistant intégré, reçoivent également les nouvelles mises à jour logicielles.

Pour voir comment tout cela se compare aux autres routeurs de réseau maillé disponibles, consultez notre tour dhorizon des meilleurs à acheter ici.

Écrit par Maggie Tillman.