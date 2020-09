Google Nest Audio adaptera ses niveaux de volume pour que vous puissiez lentendre au-dessus de votre lave-vaisselle

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a un nouveau haut-parleur, remplaçant le Google Home dorigine par quelque chose de nouveau: le Nest Audio .

Nest Audio change de nom, abandonnant la marque Google Home, à la suite de lancements récents pour que les appareils Nest soient entièrement consacrés à la maison, que ce soit laudio, le chauffage ou la sécurité, mais cest un haut-parleur conçu pour sasseoir dans une position similaire à celle du Google Home, rivalisant avec l Amazonie Echo .

Le nouveau design ne sera pas une surprise, non seulement parce quil a fui beaucoup avant le lancement - y compris les taquineries officielles de Google lui-même - mais parce quil correspond aux récents orateurs de la société.

Le haut-parleur est recouvert de tissu à lavant et à larrière, dune hauteur denviron 175 mm (6,9 pouces) et dune largeur de 124 mm (4,9 pouces). Ce qui est peut-être surprenant, cest quil ne mesure que 78 mm (3,1 pouces) de profondeur. Cette profondeur moins profonde signifie quil prendra un peu moins de place sur une étagère ou un rebord de fenêtre, peut-être contrairement au dernier écho sphérique dAmazon, dans lequel lempreinte a augmenté.

Le revêtement en maille est fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées et 70% de lenceinte du haut-parleur utilise également du plastique recyclé, mais la seule partie visible est le pied en caoutchouc. Étonnamment, le Nest Audio pèse 1,1 kg, ce qui est assez lourd.

Le contrôle se fait via des zones de prise vers le haut du haut-parleur, avec un interrupteur de sourdine physique à larrière, bien que, bien sûr, la plupart des interactions se feront par la voix à laide de Google Assistant .

Le nouveau haut-parleur est 75% plus fort que lancien Google Home et les basses sont 50% plus fortes, avec un woofer de 75 mm (2,9 pouces) et un tweeter de 19 mm (0,7 pouces). Google dit quil a subi de nombreux réglages pour obtenir des basses "significatives", mais en disant quil convient à tous les genres de musique.

Pour sassurer quil sonne toujours parfaitement, le Nest Audio comportera une fonction Media EQ qui accordera automatiquement le son au support que vous écoutez, que ce soit des podcasts, des livres audio, de la musique ou tout ce que vous écoutez.

Il existe également une fonction Ambient IQ qui ajuste le volume de choses comme les actualités, les podcasts et les livres audio afin que vous puissiez les entendre par-dessus les bruits dans la pièce - comme ce lave-vaisselle par exemple.

Alimenté par lAssistant Google - et contrôlé via lapplication Google Home sur votre téléphone - vous pourrez coupler ou regrouper en stéréo le Nest Audio comme vous pouvez le faire avec dautres haut-parleurs de Google, ainsi que le plier à votre guise grâce aux compétences de lAssistant. Cela vous donnera le contrôle sur les appareils connectés de la maison intelligente et laccès à dautres informations.

Le Nest Audio est maintenant disponible en précommande et sera sur les tablettes à partir du 15 octobre; il sera au prix de 89,99 £.

Écrit par Chris Hall.