Zoom arrive sur Nest Hub Max, Echo Show et Portal

(Pocket-lint) - Zoom a annoncé son programme Zoom for Home, qui apportera les appels vidéo Zoom à un certain nombre décrans intelligents, y compris les écrans intelligents compatibles avec Google Assistant comme le Nest Hub Max , ainsi que le portail de Facebook et Echo Show dAmazon.

La compatibilité du zoom arrivera sur le portail à partir de septembre 2020, et sur les écrans compatibles Google Assistant et Amazon Echo Show à partir de la «fin de lautomne».

Le Nest Hub Max propose déjà des appels vidéo de groupe et des appels vidéo individuels via Google Duo et Google Meet, mais lorsque la mise à jour Zoom arrivera, les utilisateurs de Nest Hub Max pourront dire "Hey Google, rejoignez ma réunion Zoom" et vous serez connecté à votre prochain appel Zoom sur votre agenda Google.

Toutes les entrées dagenda Zoom que vous avez dans votre agenda Google apparaîtront également sur votre écran intelligent compatible avec lAssistant Google et vous donneront la possibilité dappuyer sur le bouton "Rejoindre avec Zoom" en bas pour commencer également.

Pour Portal, des fonctionnalités de "rejoindre la réunion" à une touche seront disponibles et la technologie Smart Camera de Portal vous gardera dans le cadre - ce que Nest Hub Max propose avec Duo. On ne sait pas encore sil offrira la même chose pour Zoom.

Avec Amazon Echo Show, les utilisateurs pourront dire «Alexa, rejoignez ma réunion Zoom» et tant que votre calendrier est lié dans lapplication Alexa, Alexa démarrera votre réunion Zoom programmée sans que vous ayez besoin de lID de réunion ou du mot de passe.

Google na pas confirmé exactement quand à lautomne la mise à jour apportant Zoom à Echo Show dAmazon, Nest Hub Max de Google et dautres écrans intelligents compatibles avec Google Assistant arrivera, mais nous vous tiendrons au courant lorsque nous en saurons plus. Nous savons que l Echo Show 8 sera le premier des écrans intelligents Amazon.

Écrit par Britta O'Boyle.