(Pocket-lint) - Google déploie une mise à jour qui verra le contrôle multi-pièces sur les appareils Nest .

Il est déjà possible de regrouper manuellement les appareils Nest afin de lire la même musique sur différents haut-parleurs en même temps, mais la mise à jour permettra aux utilisateurs de regrouper les haut-parleurs, les écrans et les Chromecast Nest en temps réel, ce qui rend laudio multi-pièces beaucoup plus facile.

Lorsque la mise à jour arrive, les utilisateurs dappareils Nest verront une icône dans le coin inférieur gauche de leur écran lorsquun contenu audio est en cours de lecture, ce qui leur permet dajouter ou de supprimer dautres appareils Nest dans toute votre maison.

Cela signifie que Spotify pourrait jouer votre chanson préférée dEd Sheeran sur votre Nest Hub Max dans la cuisine, appuyez sur licône pour ajouter votre Nest Hub dans la chambre et Ed vous suivra à létage.

Si vous vouliez le faire avant le déploiement de la mise à jour, vous devrez soit utiliser la fonctionnalité de transfert de flux qui vous permet de demander à Google de déplacer votre musique dans une autre pièce, soit regrouper manuellement les appareils Nest.

Pour regrouper manuellement les enceintes Nest, vous devez accéder à l application Google Home , appuyer sur le «+» en haut, créer un groupe denceintes et cocher les appareils que vous souhaitez regrouper. Cest facile à faire - quand vous savez comment - mais cest plus deffort que de simplement appuyer sur une icône en temps réel alors que la musique est déjà en cours de lecture.

Le contrôle multi-pièces fonctionne avec la plupart des applications audio, y compris Spotify , YouTube Music et Pandora. Il sera déployé sur Nest Hub, Nest Hub Max et dautres écrans intelligents de lAssistant Google à partir du 18 août, suivi de lapplication Google Home plus tard cette année.

