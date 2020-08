Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il était assez évident que le Google Home étant le plus ancien des haut-parleurs de Google, un remplacement de cette taille de haut-parleur populaire devait être en cours.

Les fuites nont pas été aussi prolifiques que le Pixel 4a maintenant annoncé ou le prochain Pixel 5 , mais récemment, les choses ont augmenté dun cran sur ce haut-parleur nommé Prince.

Voici tout ce que nous savons et tout ce que vous devez savoir sur le nouveau haut-parleur Google Nest Home.

Avant fin août 2020

Google a sauté quelques chances de lancement en 2020 et nous attendons toujours une large gamme dappareils - un nouveau dongle Android TV , le Pixel 5 et le nouveau haut-parleur intelligent Google Home. Le Pixel 4a figurait également sur cette liste jusquà son lancement le 3 août.

On pensait à lorigine que Google lancerait le haut-parleur avec de nouveaux appareils en octobre 2020. Une taquinerie de la société a ensuite laissé entendre que cela pourrait se produire le 13 juillet.

Prenez une grande inspiration et préparez-vous. Quelque chose de spécial arrive ce lundi. pic.twitter.com/EV850z5bU7 - Google Nest (@googlenest) 11 juillet 2020

Cela ne sest bien sûr pas produit et la dernière fuite de Roland Quandt a affirmé que le haut-parleur serait révélé avant la fin du mois daoût 2020, cest donc la nouvelle cible.

Officiellement confirmé par Google

215 x 150 x 60 mm env.

Deux couleurs

Des rumeurs sur le nouveau haut-parleur Nest (on pense quil sera lancé sous la marque Nest) sont apparues en juin, mais ce nest quen juillet que le design de ce haut-parleur a été révélé de manière dramatique.

Le nouvel appareil est passé par quelques organismes de réglementation, y compris la FCC ainsi que léquivalent japonais, qui contenait des images. Ces images ont été partagées en ligne, nous donnant un aperçu complet de lorateur.

1/3 @androidtv_rumor

Google a répondu en fournissant des images officielles et une vidéo, tuant le cycle de fuite mais confirmant son nouveau haut-parleur.

Cest un haut-parleur de taille moyenne qui correspond tout à fait au design des appareils Nest Mini et Nest Hub, recouvert de maillage et offrant des commandes minimales. On dirait quil y aura deux couleurs une version grise et une version rose.

Il y aura les quatre voyants habituels à lavant lorsque vous allumez dautres haut-parleurs Nest lorsque vous parlez à lAssistant Google.

Selon le dépôt réglementaire, les mesures sont denviron 215 x 150 mm. Nous ne pouvons pas être sûrs de la profondeur, mais nous devinerions environ 60 mm. Cest un cuboïde arrondi avec un interrupteur de sourdine à larrière, une base en caoutchouc en bas et une prise pour lalimentation à larrière.

Couplage stéréo

Assistant Google

Comme cela rejoint une famille bien établie dappareils, nous savons à peu près ce que cela fera. Il sera principalement alimenté par Google Assistant et sera contrôlé via lapplication Google Home sur votre téléphone. Il aura toutes les compétences dautres appareils et cela signifie probablement que vous pourrez facilement lajouter à des groupes de haut-parleurs autour de votre maison en quelques clics.

Il prend également en charge Bluetooth, nous nous attendons donc à ce quil fonctionne comme un haut-parleur Bluetooth autonome si vous le souhaitez. Il ny a pas de contrôle physique, vous devrez donc utiliser la voix pour le contrôle, bien que nous nous attendions à une forme de détection de mouvement pour linteraction avec le robinet.

Dans la vidéo teaser que Google a partagée, nous le voyons également assis par paire, suggérant quil sera conçu pour un couplage stéréo, plutôt que pour un simple regroupement. La fuite originale de ce haut-parleur la comparé au Sonos One , suggérant que cest le genre despace que Google recherche.

Environ 100 € (89 £ / 117 $)

Selon Roland Quandt, le nouveau haut-parleur Google Nest Home coûtera environ 100 euros. Étant donné que Google Home est disponible pour 89 £ au Royaume-Uni (il nest plus disponible aux États-Unis), nous pensons que ce sera un prix probable.

LAmazon Echo coûte 89 £ / 99 $ et si vous voulez rivaliser dans cet espace, cest le genre de prix que vous devez vraiment atteindre.

Le Sonos One, à titre de comparaison, coûte deux fois plus cher.

Voici tout ce qui sest passé jusquà présent pour que vous puissiez suivre lhistoire.

Leaker Roland Quant affirme que le nouveau haut-parleur Google Nest Home sera disponible avant la fin du mois et coûtera environ 100 €.

Google a annoncé à partir de son compte Nest sur Twitter que quelque chose allait se passer le 13 juillet, probablement le lancement du nouveau haut-parleur Nest.

Google répond aux fuites entourant son prochain haut-parleur Nest en partageant une image officielle et un court teaser vidéo pour le prochain appareil.

Les détails du FFC ainsi que léquivalent japonais ont révélé des détails sur le prochain haut-parleur intelligent de Google, Prince. La fuite confirme la conception, ainsi que certaines des spécifications techniques.

Google est aurait cherche à lancer un remplacement pour le haut - parleur Accueil Google et son nom de code est Prince.

Écrit par Chris Hall. Édité par Britta O'Boyle.