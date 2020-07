Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Un nouveau haut-parleur intelligent Nest a récemment été divulgué par le biais de photos de dépôt réglementaire. En réponse, Google propose une photo officielle et même une vidéo de lappareil.

Lentreprise a envoyé aurait une photo de lappareil à plusieurs médias points de vente ainsi quune vidéo , tous pour dévoiler le produit et confirmer léquipe Nest Google travaille « à la maison » sur elle. Daprès les images de presse fournies, lappareil semble être un haut-parleur intelligent rectangulaire avec des coins arrondis et une texture bleu-gris doux et des lumières en pointillés de Google Assistant. Et il peut se tenir verticalement.

Il a une conception globale qui sintègre parfaitement avec le Nest Mini et Google Home Max. Il y a des spéculations que ce haut-parleur est destiné à remplacer le Google Home dorigine, qui devient assez long dans la dent à ce stade. Même si cest toujours objectivement un haut-parleur élégant et minimaliste, il est un peu, enfin, vieux. Il pourrait utiliser un rafraîchissement.

Cest peut-être la dernière version de Google, et ce sera une maison Nest. Peut-être que cela coûtera environ 130 $ ou moins. Alternativement, Google pourrait vouloir le placer entre le premier Home et le Home Max. Un peu comme la façon dont Amazon a lEcho Plus. Il est plus avancé que lEcho de dernière génération, mais ce nest pas tout à fait lEcho Studio avec ses sons intelligents hi-fi "3D".

Google na rien dit de plus sur le nouveau haut-parleur intelligent, à part confirmer quil est réel. Si nous devions théoriser sur le moment où il pourrait faire ses débuts, peut-être lors de la présentation annuelle du matériel de lentreprise à lautomne? Rien nest sûr. Nous avons contacté Google pour un commentaire et nous vous en informerons si nous en apprenons davantage.