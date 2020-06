Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google lance une mise à jour de ses produits de système maillé Wi-Fi - Nest Wifi et Google Wifi - conçus pour améliorer votre connexion Internet.

Selon Google , la mise à jour améliorera les performances du réseau sur les connexions Internet lentes, donc "votre Wi-Fi prendra mieux en charge plusieurs appels vidéo, sessions de jeu et plus simultanément". La mise à jour comprend également des améliorations de sécurité et «améliorera les vitesses de connexion des appareils sur les réseaux sans fil et les optimisations afin que vos appareils passent à des canaux radio Wi-Fi plus rapides».

Enfin, Google a déclaré que sa fonction de périphérique prioritaire «devenait plus intelligente», permettant au trafic Wi-Fi dêtre priorisé sur lappareil que vous choisissez. "Cela signifie que vous pouvez vous assurer que votre ordinateur portable professionnel bénéficie du Wi-Fi le plus puissant disponible, contrairement à la session YouTube pour les enfants", a expliqué Google dans un blog.

Google a lancé le Nest Wifi en octobre , une refonte et une relance du système de maillage Google Wifi. Il est géré dans lapplication Google Home. Pour ceux qui cherchent à étendre la portée dInternet dans leur maison ou à améliorer les points faibles du Wi-Fi, le système maillé Nest Wifi de Google est une option fantastique. Il offre non seulement de beaux designs, mais il est incroyablement convivial, simple à configurer et il fonctionne exactement comme vous le souhaitez.

Et cest avant de considérer lexcellente intégration du haut-parleur intégré et de lAssistant Google dans le point Wifi, ce qui en fait essentiellement un appareil deux-en-un et un ajout brillant pour toute personne disposant dappareils Google Home existants ou cherchant à démarrer un Google Système domestique.

Mais peut-être que la meilleure partie est quil obtient les mises à jour automatiquement, sans aucune action requise de votre part. Google na pas dit quand sa mise à jour de renforcement du Wi-Fi allait être lancée, mais il la bientôt indiqué. Avec tout le monde à la maison pendant le verrouillage, il sait probablement que les gens veulent des connexions fluides et stables.