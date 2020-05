Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google distribue gratuitement son plus petit haut-parleur intelligent aux abonnés de ses services dabonnement premium. Voici ce que vous devez savoir.

Pour savoir si vous pouvez prétendre à loffre de Google, visitez cette page Web. Si vous nêtes pas éligible, il vous sera demandé dessayer un autre compte.

Le cadeau est limité aux abonnés individuels et étudiants actifs de YouTube Premium, YouTube Music Premium et Google Play Music. Si vous êtes le principal titulaire dun compte familial, vous pouvez également obtenir un Google Nest Mini gratuit.

Loffre de Google comprend les mentions légales suivantes:

"Loffre de code promotionnel est fournie par Google LLC et soumise aux conditions suivantes. Loffre doit être utilisée au plus tard à 23 h 59 HAP le 30 juin 2020 ou elle expirera. Disponible uniquement pour les utilisateurs qui sont des membres actifs payés dun plan individuel, plan étudiant ou plan familial chef de famille de YouTube Premium, YouTube Music Premium ou Google Play Music le 19 mai 2020. Les utilisateurs doivent être des membres actifs lorsque leur adhésion nest pas en pause à la date de rachat. Le code promotionnel est valable pour 1 échange dun Nest Mini et sera disponible sur la base du premier arrivé, premier servi, sous réserve de disponibilité. Google se réserve le droit de modifier ces conditions si nécessaire. "

La promotion est ouverte jusquau 30 juin 2020 à 23 h 59, heure du Pacifique (3 h HE / 8 h, heure du Royaume-Uni), bien que Google ait déclaré quelle pourrait se terminer plus tôt si les stocks étaient épuisés.

Pour le moment, loffre de Google ne semble être disponible quaux États-Unis, bien que les termes et conditions ne répertorient aucune restriction régionale.

Consultez notre avis sur le Nest Mini , ainsi que nos guides sur YouTube Premium , YouTube Music Premium et Google Play Music .