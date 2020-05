Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google teste une nouvelle fonctionnalité Voice Match dans le cadre dun programme pilote limité.

La société a déclaré à Android Police que la fonctionnalité vous permet dutiliser votre voix pour vérifier votre identité lors dun achat via les haut-parleurs intelligents et les écrans de Google Assistant. Actuellement, il est limité aux achats numériques intégrés à lapplication dans Google Play et aux commandes de restaurants.

Il y aurait des limites sur combien dargent vous pouvez dépenser. Les captures décran partagées par Android Police montrent le processus de configuration:

Notez que Google avertit les testeurs "quelquun avec une voix ou un enregistrement similaire peut être en mesure de confirmer les achats sur les appareils auxquels vous êtes connecté" - ce qui suggère que ce nest pas la méthode la plus sûre. Pourtant, utiliser votre voix comme une forme dauthentification biométrique pourrait être très pratique.

Lorsque vous configurez Google Assistant sur un appareil, vous êtes invité à utiliser la fonction de détection vocale permanente «OK Google» et à créer votre propre modèle vocal «Voice Match» afin que lIA puisse reconnaître votre voix à tout moment et répondre à vos besoins (que ce soit pour écouter de la musique, récupérer les prévisions météo ou, dans ce cas, effectuer des achats en toute sécurité via Google Assitant).

9to5Google a signalé que Google a récemment mis à jour Voice Match pour identifier les personnes avec une «précision considérablement plus élevée».