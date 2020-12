Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les écrans intelligents Nest Hub et Nest Hub Max de Google offrent un certain nombre de fonctionnalités intéressantes. Ce sont dexcellents hubs pour la maison intelligente, très utiles pour suivre des recettes dans la cuisine mains libres et des cadres photo numériques brillants.

Cest lune de leurs fonctionnalités les plus simples qui est lune de leurs meilleures: les appels vidéo et vocaux. Voici comment configurer et utiliser le Google Nest Hub et le Google Nest Hub Max pour passer et recevoir des appels vidéo et vocaux.

Le Nest Hub et le Nest Hub Max de Google peuvent être utilisés pour les appels vocaux et les appels vidéo, mais pour les appels vidéo, vous devrez configurer Google Duo ou Zoom .

Remarque: lorsque vous utilisez le Nest Hub pour les appels vidéo, vous pourrez voir la vidéo de la personne que vous appelez, mais elle ne pourra pas vous voir car il ny a pas de caméra sur le Nest Hub.

Pour configurer votre Nest Hub et votre Nest Hub Max pour les appels vidéo, suivez les instructions ci-dessous:

Ouvrez lapplication Google Home Appuyez sur licône Paramètres Faites défiler jusquà "Appels vocaux et vidéo" sous les services de lAssistant Google Appuyez sur `` Applications vidéo et vocales Appuyez sur Google Duo et suivez les étapes de configuration Appuyez sur Zoom et suivez les étapes

Comme mentionné ci-dessus, pour passer un appel vidéo à laide du Nest Hub et du Nest Hub Max, vous devez avoir configuré Google Duo, Google Meet ou associé votre compte Zoom.

Pour Google Duo, vous ne pourrez appeler par vidéo quun contact qui dispose également de Google Duo. Si vous nêtes pas sûr que la personne que vous souhaitez appeler dispose de Google Duo, vous pouvez ouvrir lapplication Google Duo directement sur votre smartphone et rechercher la liste des contacts en haut. Sous les contacts avec Duo qui saffichent dans la section "Se connecter avec Duo", vous verrez une liste du reste de vos contacts sans Duo dans la section "Inviter dans Duo".

Il est également possible daccéder à cette liste depuis lapplication Google Home. Ouvrez lapplication Google Home> Appuyez sur licône Paramètres> Faites défiler jusquà `` Appels vocaux et vidéo > Appuyez sur Applications vidéo et vocales> Appuyez sur le numéro de téléphone en haut.

Une fois que vous avez configuré Google Duo, passer un appel vidéo à laide du Nest Hub ou du Nest Hub Max est très simple.

Dites «Ok Google» ou «Hey Google» Suivi de "Appel vidéo [Nom du contact]"

Mettre fin à lappel vidéo est également facile. Appuyez sur «Mettre fin à lappel» à lécran, ou dites «Ok Google» ou «Hey Google», suivi de «Mettre fin à lappel», «Raccrocher», «Déconnecter» ou «Arrêter».

Si vous utilisez Google Meet ou Zoom pour organiser un appel vidéo:

Créez une invitation Google Agenda sur votre téléphone ou ordinateur portable Envoyez linvitation à toutes les personnes que vous souhaitez ajouter à votre appel vidéo ou partagez lidentifiant de la réunion avec elles Si vous utilisez Meet, choisissez loption "Ajouter une visioconférence Google Meet" Si vous utilisez Zoom, assurez-vous que lidentifiant de la réunion figure dans votre agenda Google Puis dites: "Ok Google, rejoignez ma prochaine réunion" Nest Hub et Nest Hub Max participeront à la prochaine réunion de votre agenda Vous pouvez également dire: "Ok Google, lance un appel Zoom"

Tous les haut-parleurs et écrans Google Home peuvent être utilisés pour les appels vocaux. Vos haut-parleurs et écrans Google effectuent des appels vocaux de trois manières différentes, mais cela varie selon les pays en ce qui concerne ce qui est disponible et les fonctionnalités diffèrent également.

Lappel Duo permet aux haut-parleurs et aux écrans de passer et de recevoir des appels vidéo et vocaux à toute personne disposant dun compte Google Duo. Cela fonctionne dans le monde entier, permet des appels entre haut-parleurs / écrans et appareils mobiles et les appels sont gratuits.

Les appels pris en charge par Google permettent des appels audio gratuits vers les numéros de téléphone mobile, fixe et professionnel, mais vous ne pouvez pas recevoir dappels et le service ne fonctionne quaux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

La troisième option est lappel mobile, qui vous permet de lier votre haut-parleur à votre forfait de téléphonie mobile. Encore une fois, les appels ne peuvent pas être reçus et cette option nest disponible quavec certains opérateurs aux États-Unis (Google Fi et Google Voice) et en Australie (Telstra).

Pour configurer vos haut-parleurs et écrans Google Home pour les appels Duo, suivez les mêmes instructions que pour les appels vidéo:

Ouvrez lapplication Google Home Appuyez sur licône Paramètres Faites défiler jusquà "Appels vocaux et vidéo" sous les services de lAssistant Google Appuyez sur Applications vidéo et vocales Appuyez sur Google Duo et suivez les étapes de configuration

Pour configurer vos haut-parleurs et écrans Google Home pour les appels pris en charge par Google, suivez ces instructions:

Ouvrez lapplication Google Home Appuyez sur licône Accueil Appuyez sur lenceinte ou lécran que vous souhaitez configurer pour les appels pris en charge par Google Appuyez sur le rouage Paramètres dans le coin supérieur droit Faites défiler jusquà Reconnaissance et personnalisation Activez loption "Autoriser les résultats personnalisés"

Vous devrez également activer "Activité sur le Web et les applications" dans votre compte Google pour passer des appels à vos contacts. Pour faire ça:

Ouvrez lapplication Google Home Appuyez sur votre compte dans le coin supérieur droit Assurez-vous que le compte Google répertorié est le même que celui associé à Google Home Appuyez sur "Gérer votre compte Google" Appuyez sur `` Informations personnelles et confidentialité Appuyez sur "Commandes dactivité" Activer

Lorsque Voice Match est activé, les membres supplémentaires de votre maison peuvent utiliser leurs propres contacts pour passer des appels sur votre haut-parleur ou votre écran Google Home. Pour permettre à plusieurs personnes dutiliser leurs contacts à partir du même appareil, chaque personne doit configurer Voice Match. Pour configurer Voice Match:

Ouvrez lapplication Google Home Appuyez sur Paramètres Faites défiler jusquà "Voice Match" sous les services de lAssistant Google Suivez les instructions étape par étape De là, vous pouvez également voir une liste des appareils partagés avec Voice Match

Tout comme pour passer un appel vidéo sur le Nest Hub ou le Nest Hub Max, passer un appel vocal à partir dun haut-parleur ou dun écran Google Nest Home est très simple. Dites simplement «Ok Google» ou «Hey Google», suivi de:

"Appeler [nom du contact]"

"Appelez [nom de lentreprise]."

"Quelle est [lentreprise] la plus proche?" puis «OK Google», «Appelle-les».

"Appelle [numéro de téléphone]."

«Recomposer».

Mettre fin à lappel est également facile. Dites simplement «Ok Google» ou «Hey Google», puis «Mettre fin à lappel», «Raccrocher», «Arrêter», «Déconnecter».

Vous pouvez également appuyer sur «Mettre fin à l’appel» sur l’écran du Nest Hub Max et du Nest Hub, appuyer sur le haut de Google Home ou Google Home Max , appuyer au centre du Google Nest Mini ou appuyer sur le côté du Home Mini pour raccrocher un appel.

Si vous préférez que les gens ne voient pas votre numéro de téléphone lors dun appel vocal ou vidéo à partir de votre haut-parleur ou de votre écran Google Home, procédez comme suit:

Ouvrez lapplication Google Home Appuyez sur licône du compte en haut à droite Vérifiez que le compte Google affiché est celui associé à votre appareil Google Home ou Google Nest Revenez à lécran daccueil puis appuyez sur Paramètres Faites défiler jusquà "Appels vocaux et vidéo" dans la section Services de lAssistant Google Appuyez sur "Appels mobiles" Appuyez sur Votre propre numéro Appuyez sur "Utiliser un numéro non répertorié"

Bon appel! Pour dautres conseils et astuces sur Google Home et Nest Hub, lisez notre fonctionnalité distincte .

Écrit par Britta O'Boyle.