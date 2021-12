Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google met constamment à jour son IA grand public, Google Assistant , avec plus de fonctionnalités. Celui que vous navez peut-être pas encore essayé sappelle My Storytime.

La fonction My Storytime de Google Assistant vous permet de lire aux enfants lorsquils sont loin de chez eux ou occupés. En tant que parent ou proche, vous pouvez vous enregistrer en train de lire des chapitres dhistoires, puis lenfant peut demander à un appareil Google Nest de lire ces enregistrements à haute voix.

Donc, si vous êtes un parent, suivez ces étapes pour commencer :

Visitez le site Web Mon heure du conte. Connectez-vous à votre compte Google - celui connecté à votre enceinte Nest à la maison. Il vous sera demandé de faire de courts enregistrements, y compris des phrases qui aideront à guider lheure du conte lorsquelle est invoquée, telles que « Quelle histoire voudriez-vous entendre ? » ou « Devrions-nous continuer à lire ? « ou « Lire une autre histoire ? » Une fois que vous avez enregistré ces phrases de configuration, vous pouvez commencer à vous enregistrer en lisant à haute voix des chapitres entiers de nimporte quel livre.

Une fois la fonctionnalité configurée, tout enfant ou toute personne peut simplement dire à votre appareil Google Nest : « Hey Google, parle à My Storytime ». Ensuite, ils peuvent choisir un chapitre spécifique quils veulent entendre. Cest évidemment pratique pour les parents qui travaillent de nuit ou qui voyagent souvent pour le travail.

Tous vos enregistrements seront sauvegardés sur votre page My Storytime, et ils peuvent également être lus à partir de là. Google dit que vos enregistrements seront sauvegardés en toute sécurité dans le cloud et ne seront accessibles quaux personnes avec qui vous les partagez, quil sagisse de votre famille ou de vos amis. Ils doivent juste avoir plus de 13 ans et avoir un compte Google. Cependant, sils ont accès à votre Nest, ils peuvent facilement écouter vos histoires enregistrées à partir de celui-ci.

Nimporte quel livre que votre enfant demande ! Sils aiment un livre et veulent faire lexpérience de le lire à haute voix avec vous, saisissez-le et enregistrez-le. Ensuite, lorsque vous êtes absent, ils peuvent ouvrir le livre et demander à Google Assistant de commencer à lire votre enregistrement.

Regardez la vidéo promotionnelle de Google sur la nouvelle fonctionnalité ci-dessous :

