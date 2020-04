Écrans intelligents Google Asistant: quels appareils existe-t-il et quoffrent-ils?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La course pour être partout dans votre maison est lancée, et en létat, la concurrence est entre Google et Amazon pour gouverner le perchoir. Avec Amazon Echo et Google Home , les haut-parleurs intelligents sont la tendance la plus chaude de la technologie.

Ce nest pas la seule façon pour ces deux sociétés de vous faire interagir avec leurs assistants numériques. En 2017, Amazon a lancé Echo Show, qui était, en substance, un Echo avec un écran - et a maintenant une mise à jour beaucoup plus aboutie dans lEcho Show 2019 . La réponse de Google est laffichage intelligent - et ce nest pas en solo, il le fait avec des partenaires.

Google propose deux écrans intelligents fabriqués par la société elle-même, mais il existe également des options dautres sociétés tierces, notamment JBL et Lenovo. Voici les options si vous recherchez un affichage intelligent Google.

squirrel_widget_148304

Le Google Nest Hub adopte la conception dautres appareils Google Home, présentant un petit écran soigné de 7 pouces avec lequel vous pouvez discuter. Il na pas dappareil photo, ce qui le distingue de la plupart des appareils de cette liste et cest également lun des plus abordables. Cest une expérience formidable, à partir dun appareil que nous aimons.

squirrel_widget_160596

Un modèle plus grand, plus intelligent et plus puissant du Google Nest Hub, offrant un plus grand écran de 10 pouces et une Nest Cam intégrée. Il fait tout ce que fait le Nest Hub plus petit, mais avec lajout dappels vidéo, de commandes gestuelles et de Face Match. Cest un appareil fantastique qui se double dune excellente caméra de sécurité, et il offre également une meilleure expérience sonore au modèle plus petit.

squirrel_widget_143258

Le Lenovo Smart Display profite de lexpérience de Google Assistant et le propose en deux tailles, à 8 ou 10,1 pouces. Le modèle de 10,1 pouces a un affichage net, mais la chose intéressante à propos de cet appareil est la conception. Larrière du modèle 10 pouces est fini en bambou et se courbe vers lextrémité du haut-parleur afin quil puisse se tenir verticalement - que vous pouvez utiliser pour les appels vidéo, mais pas beaucoup dautre (linterface utilisateur ne tourne pas). Avec un haut-parleur à une extrémité, le son nest pas génial, mais lexpérience dans lensemble est plutôt bonne.

squirrel_widget_148345

Semblable au plus petit écran intelligent Lenovo, le JBL Link View a une paire denceintes 10W et un écran tactile de 8 pouces. Il dispose également dune caméra frontale de 5 mégapixels avec enregistrement vidéo HD. JBL offre une excellente qualité sonore globale, mais lécran nest pas aussi glorieux que le plus grand écran Lenovo, même si la conception est beaucoup plus facile à vivre.

squirrel_widget_188265

Lancé en octobre, le Lenovo Smart Display 7 est un modèle mis à jour du Lenovo Smart Display répertorié ci-dessus, offrant un écran de 7 pouces et plusieurs améliorations de conception. Des haut-parleurs stéréo ont été ajoutés pour une meilleure expérience sonore, tandis que lécran voit des cadres plus minces autour et un capteur de lumière ambiante ajouté pour des images plus réalistes.

Commençons par ce quils ne sont pas: les tablettes. Google a clairement indiqué quil sagit dune nouvelle catégorie de produits - il sagit essentiellement denceintes intelligentes avec écran intégré, apportant un élément visuel à la gamme de produits daccueil de Google.

Lavantage davoir un écran intégré signifie que Google Assistant peut vous montrer les résultats ainsi que vous les communiquer, ce qui, dans de nombreux cas, est très utile. Que cela signifie vous montrer une recette, un itinéraire vers un emplacement dans Google Maps ou afficher des photos que vous avez enregistrées. Ce ne sont pas des éléments bien communiqués par laudio seul.

Comme vous vous en doutez, vous pouvez également utiliser lécran pour regarder des vidéos de YouTube ou regarder les actualités, ou lutiliser comme un Chromecast, en lui envoyant du contenu à partir de diverses sources - oui, vous pouvez regarder Netflix sur elles.

Linterface est essentiellement une visualisation de Google Assistant et elle est la même sur tous les appareils. La plupart fonctionnent sur la plate-forme Android Things et se comportent tous de la même manière. Bien sûr, si vous utilisez Google, il sait tout de vous, peut reconnaître votre voix et vous offrir un service très personnalisé.