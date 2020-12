Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les haut-parleurs intelligents de lassistant IA de Google sont soutenus par les puissants algorithmes de recherche et lécosystème de Google, ce qui en fait un excellent ajout à toute maison intelligente. Si vous envisagez un achat - ou si vous en avez reçu un couple en cadeau - vous vous demandez peut-être de quoi sont capables plusieurs appareils Google Nest ou Nest Hub.

Stratégiquement placés autour de votre maison, plusieurs appareils Google Home ou Nest peuvent-ils améliorer votre vie? Cette fonctionnalité explique ce que vous pouvez faire avec plusieurs haut-parleurs Google Home et pourquoi cela en vaut la peine.

Commencer à configurer plusieurs appareils Google Home est un jeu denfant. Vous pouvez également mélanger et assortir les haut-parleurs de la maison intelligente, ce qui signifie que vous pouvez opter pour un Google Nest Mini dans la chambre et un Google Home Max pleine taille dans le salon ou simplement une multitude de minis disséminés dans la maison. Le choix tappartient.

Commencez par télécharger lapplication Google Home pour votre appareil mobile (si vous ne lavez pas déjà fait) et assurez-vous que vos appareils Google Home sont branchés et allumés.

Une fois que cest fait, ouvrez lapplication et appuyez sur «commencer». Vous pourrez alors suivre les instructions de lapplication pour configurer les haut-parleurs et les connecter à votre compte.

Si vous configurez un appareil Google Home pour la première fois, nous vous suggérons également de consulter notre article sur les conseils et astuces pour tirer le meilleur parti de votre configuration initiale.

Répétez le processus jusquà ce que tous les appareils soient connectés à votre compte et opérationnels. Puis le vrai plaisir commence.

Lune des joies du système Google Home / Nest est la possibilité de diffuser des messages sur les appareils de la maison. Cela signifie que vous pouvez envoyer des messages vocaux depuis lun des haut-parleurs intelligents vers tous les autres appareils Google Home. Nous avons expliqué comment configurer la diffusion dans une fonction distincte, mais une fois la configuration terminée, il suffit de dire "OK Google, diffuser ..." suivi du message que vous souhaitez envoyer.

Cette fonctionnalité enregistre un extrait de votre voix qui est ensuite rejoué sur les autres appareils de la maison. Il convient de noter que si les gens ne sattendent pas à entendre le message, ils pourraient être pris au dépourvu, il vaut donc la peine de vous assurer dattirer leur attention en premier. "OK Google, diffusez écoutez tout le monde, il est temps de dîner" ne manquera pas de se mettre les pieds à table.

Dans lapplication Google Home, il est possible de nommer vos haut-parleurs comme vous le souhaitez pour vous aider à les identifier. Pour faire ça:

Ouvrez lapplication Google Home. Cliquez sur licône daccueil en bas Faites défiler jusquà lappareil concerné Cliquez sur le rouage pour accéder aux paramètres Recherchez ensuite «nom» et définissez un nom de périphérique approprié.

Cela offre plus davantages que de simplement pouvoir identifier facilement chaque haut-parleur dans lapplication. Certaines commandes à Google peuvent ensuite être utilisées pour contrôler un appareil Google Home à partir dun autre. Par exemple, dans la cuisine, dire "OK Google, mets une liste de lecture relaxante sur le haut-parleur de mon salon" ferait exactement cela.

Cette fonctionnalité est limitée pour le moment, vous ne pouvez pas régler les minuteries ou les alarmes pour un haut-parleur à partir dun autre pour le moment, mais nous nous attendons à voir des améliorations ici à lavenir.

Si vous souhaitez écouter de la musique dans toute votre maison, la bonne nouvelle est que les appareils Google Home en sont également capables. Il suffit de quelques étapes de configuration et vous êtes absent.

Suivez ces étapes pour créer le groupe:

Ouvrez lapplication Google Home Cliquez sur licône daccueil en bas de lécran Cliquez sur le symbole dajout dans le coin supérieur gauche Cliquez sur "créer un groupe de conférenciers" Sélectionnez les haut-parleurs Google Home que vous souhaitez inclure, puis choisissez un nom logique pour le groupe

Une fois que cela est fait, vous êtes alors prêt à diffuser de laudio sur les haut-parleurs de ce groupe. La lecture de musique dans plusieurs pièces prend en charge Spotify, TuneIn Radio et Google Play Music. Il vous suffit donc de dire "OK Google, fais jouer ma liste de lecture de fête en bas" pour faire vibrer les airs (remplacez "playlist de fête" et "en bas" par le nom de votre chanson / playlist et nom du groupe respectivement).

Malheureusement, Google ne prend pas en charge laudio multi-pièces pour dautres choses que vous pourriez aimer. Les podcasts, par exemple, ne peuvent être lus que sur un seul appareil. Les alarmes et les minuteries sont également limitées à lappareil sur lequel elles sont demandées. Si vous réglez une minuterie à laide dun Google Home dans la cuisine, elle ne sera pas transmise aux autres haut-parleurs Google Home du salon ou de la chambre, par exemple, ce qui est dommage car une telle fonctionnalité serait utile.

Avec plusieurs appareils Google Home dans la maison, il est raisonnable de supposer que plusieurs personnes y auront accès. Google Home est capable de prendre en charge plusieurs utilisateurs en quelques étapes de configuration simples.

Ouvrez lapplication Google Home Appuyez sur licône daccueil en bas de lécran Cliquez sur "Inviter un membre du domicile" sous le nom de votre domicile en haut de lécran Saisissez leur adresse e-mail Lisez ce qui est partagé, y compris tous les appareils et soumettez

Nous avons expliqué comment faire cela plus en détail auparavant , cela implique essentiellement que chaque personne associe son compte Google aux appareils Google Home dans lapplication sur son propre téléphone ou tablette et passe par le modèle dentraînement vocal afin que les haut-parleurs intelligents les reconnaissent. quand ils font une demande.

La configuration de lassistance multi-utilisateurs garantit que les briefings quotidiens, les calendriers et même les listes de lecture sont correctement synchronisés et que tous les membres du foyer obtiennent les résultats quils attendent lorsquils parlent à Google. Cette fonctionnalité ne nécessite pas plusieurs appareils Google Home, mais elle vaut certainement la peine dêtre configurée si vous en avez quelques-uns.

Google Home prend également en charge « Family Link », qui permet des contrôles parentaux plus stricts entre le compte Google dun enfant et lappareil Google Home. Cela facilite la gestion parentale de lutilisation dInternet dun jeune avec Google Home et ses appareils, garantissant ainsi sa sécurité en ligne quoi quil fasse. Cela permet également déviter tout accès accidentel à du contenu inapproprié qui pourrait être diffusé via Google Home sur un Chromecast ou un autre appareil castable.

Lavantage supplémentaire dajouter plusieurs utilisateurs est que chaque membre du ménage peut utiliser la correspondance vocale pour demander de la musique à son propre service de diffusion de musique préféré. Théoriquement, cela signifie que les gens ne ruineront plus vos listes de lecture Spotify avec leurs chansons indésirables.

Suivez les étapes ci-dessus pour inviter chaque membre dans le foyer, puis cliquez sur «ajouter» sur la page daccueil de lapplication, pour trouver les paramètres «musique et audio». De là, vous pouvez ensuite sélectionner votre service de musique préféré. Demandez à chaque membre de la maison de faire de même et de lier son propre compte.

Il vaut également la peine de demander à chaque personne de configurer correctement la correspondance vocale pour entraîner Google Assistant à reconnaître les différentes voix dans la maison.

Pour faire ça:

Ouvrez lapplication Google Home Cliquez sur licône des paramètres dans le cercle dans la section supérieure Faites défiler jusquà Services de lAssistant Google Cliquez sur "Voice Match" pour apprendre votre voix à lAssistant Google et inviter dautres personnes à faire de même

De là, vous verrez également quels appareils sont inclus et sont capables de reconnaître votre voix. Ensuite, tant que la voix est reconnue, le bon compte sera utilisé pour chaque personne dans la maison, donnant une expérience beaucoup plus personnelle.

Un processus similaire vous permet de faire de même pour Netflix, ce qui garantit que tout le monde regarde et écoute son contenu préféré sans perturber les profils des autres.

En savoir plus sur la configuration de Voice Match ici .

Comme il est associé à votre compte Google, les rappels, les listes de courses et votre calendrier sont synchronisés sur tous les appareils. Si vous définissez un rappel sur un appareil Google Home, vous recevrez un voyant de notification sur les autres à lheure spécifique pour vous en informer au moment opportun.

Comme autre exemple, dire "OK Google, ajoute du lait à ma liste de courses" fera exactement cela. Cette liste de courses peut ensuite être consultée à partir de nimporte quel haut-parleur Google Home en demandant simplement "OK Google, quest-ce qui est sur ma liste de courses". Pour vous simplifier la vie, vous pouvez également demander à Google denvoyer la liste sur votre téléphone en lui demandant de le faire immédiatement après - "OK Google, envoie-la sur mon téléphone".

La liste de courses est ensuite envoyée sur votre téléphone où elle est accessible via Google Assistant ou directement depuis le site dédié de Google .

De nombreuses fonctionnalités fonctionnent sur plusieurs appareils Google Nest / Home, ce qui en vaut la peine.

Cette utilisation multi-appareils dépend bien sûr de la façon dont vous prévoyez dutiliser les haut-parleurs, mais même en tant que système audio multi-pièces de base, cest un vrai régal. Comme pour la gamme Amazon Echo , il nest pas nécessaire davoir plusieurs appareils dans votre maison pour obtenir une excellente expérience de maison intelligente, mais cela laméliore et vous facilitera la vie de plusieurs manières.

Écrit par Adrian Willings. Édité par Britta O'Boyle.