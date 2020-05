Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a proposé une gamme de remises sur les appareils Nest, ce qui signifie que vous pouvez économiser sur le Nest Mini, le Nest Hub ou le Nest Hub Max. Les offres sont conçues pour sintégrer aux ventes des jours fériés au Royaume-Uni, du 20 au 25 mai, ce qui pourrait vous faire économiser jusquà 40%.

Les appareils de Google connecteront votre maison, permettant le contrôle vocal via Google Assistant et se reliant à une large gamme de services de maison intelligente, ainsi que la possibilité de fournir des informations, de jouer de la musique et bien plus encore.

Le Nest Mini - cest le Home Mini de deuxième génération - a le plus gros rabais avec 40%, faisant passer le prix normal de 49 £ à 29 £. Vous pouvez trouver cette offre chez une gamme de détaillants, tels que AO et autres.

Si vous cherchez quelque chose dun peu plus grand, alors le Google Nest Hub a également été réduit. Ce nest pas une énorme remise, mais le prix est descendu à 69 £ pour ce joli petit écran intelligent. Noubliez pas que celui-ci na pas dappareil photo, donc si vous souhaitez passer des appels Duo, vous devrez opter pour le modèle plus grand ci-dessous.

Encore une fois, il est réduit chez les détaillants.

Enfin, le plus grand de la famille, le Nest Hub Max, a également bénéficié dune remise, vous permettant déconomiser 20 £. Cela fait baisser le prix sous 200 £. Sur le Nest Hub Max, vous disposez dun écran de 10 pouces, ainsi que dune caméra à lavant, ce qui signifie que vous pouvez passer des appels vidéo pour rester en contact avec vos amis et votre famille - tout en ayant des haut-parleurs décents pour un son plus arrondi que les petits appareils .

