Les meilleures offres Google Home et Nest Hub 2020

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a réduit les prix de ses appareils Google Home et Nest en ce moment et ces prix ont été appliqués à une gamme de détaillants, ce qui signifie que vous pouvez faire une bonne affaire sur les appareils Google Assistant, avec des économies généralisées.

Il existe une gamme croissante dappareils de Google et ici, nous gardons une trace de tous les appareils Google Home pour vous proposer les dernières offres, ce qui signifie que cest le moment idéal pour connecter votre maison.

Cet appareil recouvert de tissu vous donnera le contrôle de votre maison par lAssistant Google, répondra aux questions et en fera beaucoup plus. Il est si compact que vous pouvez le mettre nimporte où en tant quextension ou simplement pour lessayer. Maintenant dans sa deuxième génération, il sonne mieux que jamais - et les réductions le rendent encore plus pull.

Google Home est un remplacement idéal pour votre radio de cuisine, vous offrant une meilleure expérience musicale que le Mini, mais avec les mêmes compétences de lAssistant Google. Il sagit de lappareil Google Home dorigine, mais il vieillit maintenant, les remises sont donc un peu moins courantes.

Google Nest Hub (anciennement Home Hub) est un écran intelligent, amenant Google Assistant à votre domicile, permettant non seulement le contrôle vocal, mais vous permettant également de tout voir. Il existe de grandes remises, vous permettant déconomiser beaucoup dargent.

Lexpérience Nest Hub plus grande donne à Google Assistant un écran plus grand avec une caméra pour les appels ou la sécurité Nest. Cest un super appareil.

Le plus gros son de la famille Google Home vient du Home Max si vous voulez des performances audio qui remplissent la pièce.

Tous ces appareils sappuient sur Google Assistant pour fournir lintelligence, non seulement pour pouvoir exécuter des demandes, mais aussi pour accéder à de nombreuses informations, comme la météo, les actualités et votre calendrier, et pour contrôler vos appareils domestiques intelligents.