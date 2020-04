Trucs et astuces Google Home: maîtrisez votre Mini, Max, Hub et Hub Max

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les appareils Google Home et Nest ne sont pas seulement des haut-parleurs avec la recherche Google intégrée. Ils vous permettent de contrôler des appareils domestiques intelligents compatibles, dafficher un film sur votre téléviseur, de remplacer vos haut-parleurs de bureau et bien plus encore.

Pour tirer le meilleur parti de votre Google Home , Home Mini, Nest Mini , Home Max, Nest Hub ou Nest Hub Max, nous avons rassemblé une sélection des meilleurs conseils et astuces pour vous aider à maîtriser les haut-parleurs et les écrans à commande vocale en un rien de temps.

Il y a quelques astuces spécifiques à lappareil au bas de cette fonctionnalité, tandis que dautres astuces sont divisées en astuces générales, astuces de divertissement, astuces dinformation et astuces de contrôle de la maison intelligente.

Google Assistant est lassistant personnel de Google, comme Alexa dAmazon et Siri dApple . Cest conversationnel, vous pouvez donc poser une question et des questions de suivi, et lAssistant suivra la conversation, déterminera le contexte et répondra de manière audible avec les bonnes informations.

Google Assistant est une fonctionnalité remarquable de la gamme de haut-parleurs Google Home. Vous pouvez lutiliser pour contrôler les appareils Google Home, les appareils Pixel , ainsi que les services et appareils tiers.

Pour vous aider à comprendre tout ce que lAssistant peut faire, nous avons rassemblé quelques conseils et astuces spécifiques à lAssistant, que vous pouvez trouver ici . Cependant, si vous souhaitez découvrir des trucs et astuces uniques, exclusifs ou spécifiques aux appareils Google Home et Google Nest, lisez la suite.

LAssistant Google répond à deux «mots de réveil»: «Ok Google» et «Hey Google». Malheureusement, vous ne pouvez pas le changer à partir de ces deux phrases pour le moment. Vous devez également en dire un à chaque fois que vous souhaitez interagir avec un appareil Google Home (dites la phrase, suivie dune question ou dune commande).

Les appareils Google Home prennent en charge la conversation continue, vous naurez donc pas besoin de dire les mots de réveil pour une question de suivi, mais vous devrez activer la conversation continue.

Google Home prend en charge jusquà six utilisateurs, qui seront tous en mesure de contrôler tous les appareils liés à votre domicile, ainsi que dapprendre à Google à reconnaître leur voix pour une expérience personnalisée en ce qui concerne les calendriers et les déplacements professionnels, par exemple.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lécran> Appuyez sur licône Ajouter> Appuyez sur Ajouter un membre Accueil> Saisissez le nom ou ladresse e-mail de la personne que vous souhaitez ajouter> Confirmer.

Si vous souhaitez voir qui a accès à vos appareils Google Home, cliquez sur licône des paramètres dans longlet Accueil de lapplication Google Home, puis appuyez sur Ménage.

Une liste des Home Members apparaîtra ici. Appuyez sur les trois points à droite de leur nom, puis appuyez sur «supprimer» si vous souhaitez révoquer laccès. Vous pouvez également ajouter un membre dorigine ici également en appuyant sur le "+" en haut à droite de lécran des membres dorigine.

Lorsque vous configurez un nouvel appareil Google Home, vous devez créer un "domicile" pour le mettre en place. Cela vous permet ensuite dajouter divers autres appareils à cette maison particulière, ou une nouvelle maison, en nommant chaque maison que vous créez à faciliter la distinction entre les ajouter.

Pour modifier le nom de lune de vos maisons> Ouvrez lapplication Google Home> Appuyez sur longlet Accueil en bas à gauche> Appuyez sur le rouage des paramètres sous le nom de la maison que vous souhaitez modifier> Cliquez sur Surnom de la maison> Modifier le nom > Enregistrer.

Pour ceux qui ont la chance davoir plusieurs appareils Google Home , vous pouvez créer un groupe denceintes avec tous les appareils Home ou certains appareils Home. Vous pouvez ensuite demander à Google Assistant de lire la musique de ces haut-parleurs et il est également possible de renommer nimporte quel groupe.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lécran> Appuyez sur licône Ajouter> Cliquez sur Créer un groupe de haut-parleurs> Sélectionnez les appareils Google Home que vous souhaitez constituer votre groupe> Nommez le groupe> Enregistrer.

Tous les contenus ne conviennent pas à tous les âges et comme les appareils Google Home ont la puissance de la recherche Google derrière eux, vous voudrez peut-être filtrer le contenu pour vous assurer que les plus petites personnes de votre maison ne voient pas ou nentendent pas des choses que vous ne voyez pas veulent quils le fassent.

Vous pouvez configurer des filtres pour la musique, les vidéos et les fonctionnalités disponibles via lAssistant. Il est également possible de choisir les appareils que vous souhaitez filtrer, puis de définir les filtres, afin que vous nayez pas à filtrer le Home Mini ou Nest Mini dans votre bureau verrouillé, par exemple.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lécran> Tapez sur Paramètres> Bien-être numérique> Suivez les instructions de configuration.

Pour ceux qui souhaitent sabsenter de leur assistant Google, vous pouvez planifier des temps darrêt. Il est également possible de désactiver physiquement les microphones sur tous les appareils Google Home afin que vous puissiez également utiliser cette option.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lécran> Appuyez sur Paramètres> Bien-être numérique> Suivez les instructions de configuration pour la planification des temps darrêt.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lécran> Appuyez sur lappareil Google Home que vous souhaitez renommer> Appuyez sur le rouage Paramètres dans le coin supérieur droit> Cliquez sur le nom et changez-le en ce que vous voulez .

Si vous vous inscrivez, Google vous enverra un e-mail pour vous tenir informé des dernières nouveautés concernant Chromecast, les appareils Google Home et Nest et Google Assistant. Il y a des trucs et astuces, de nouvelles fonctionnalités, des offres et des partenaires.

Pour gérer vos notifications par e-mail, ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lécran> Appuyez sur Paramètres> Notifications> Notifications générales> Mettez à jour vos préférences.

Pour afficher votre historique de recherche et de surveillance, ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur licône de profil dans le coin supérieur droit de lécran> Appuyez sur Mon activité.

Un site Web souvrira avec tout ce que les appareils Google Home (et lassistant de votre téléphone) auront enregistré. Vous pouvez trier par date et heure, lire exactement ce que les appareils Home ont entendu, obtenir des détails et les supprimer.

Pour tirer le meilleur parti de Google Home, lutilisation des autres produits de Google offre la meilleure expérience. Les appareils domestiques et Nest sont conçus pour fonctionner avec des produits que de nombreuses personnes utilisent fréquemment, tels que Google Agenda et Gmail.

Lorsquil est combiné avec Google Home, vous pouvez faire dAssistant un véritable assistant personnel. Il peut vérifier votre emploi du temps, définir des rappels, ajouter des articles à vos listes de courses, et plus encore, le tout avec une simple commande vocale. Il extraira même les réservations et les détails du vol de votre e-mail par exemple.

Google Home est essentiellement Google.com. Vous voulez trouver votre supermarché le plus proche? Besoin de convertir des onces en tasses? Vous voulez savoir quel âge Teresa May ou Donald Trump ont? Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la capitale de lInde? Les appareils Google Home et Nest peuvent être votre assistant et définir des rendez-vous, mais ils font également office de moteur de recherche.

Noubliez pas que vous pouvez également poser des questions de suivi. LAssistant Google se souviendra toujours du sujet ou du sujet dans votre série de questions et vous pouvez poser des questions de suivi sans dire "Ok Google" avant chacun si vous activez "Conversation continue" - comme nous lavons mentionné ci-dessus.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lapplication> Appuyez sur Paramètres> Faites défiler jusquà «Plus de paramètres»> Appuyez sur longlet Assistant sous votre nom et votre e-mail en haut de lécran> Faites défiler vers le bas pour continuer la conversation> Activer ou désactiver la conversation continue.

Vous pouvez configurer un mode Invité pour permettre à quiconque de se connecter à vos appareils Google Home une fois quils ont entré un code PIN à quatre chiffres fourni par lapplication Google Home, sans quils aient besoin dêtre sur votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez activer ou désactiver le mode Invité pour chaque appareil domestique que vous possédez.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lécran> Appuyez sur lappareil Google Home pour lequel vous souhaitez configurer le mode Invité> Appuyez sur le rouage Paramètres en haut à droite> Faites défiler vers le bas jusquau Mode Invité> Activez le mode Invité pour afficher le code PIN ci-dessous.

Les invités devront disposer de lapplication Google Home et saisir le code PIN affiché sur demande.

Les appareils Google Home peuvent remplacer votre réveil et ils prennent également en charge les fonctions de minuterie.

Dites «OK Google, réglez une minuterie sur cinq minutes» ou «Ok Google, réglez une alarme à 7 h» et vous obtiendrez une belle mélodie lorsque la minuterie est écoulée ou quil est temps de se réveiller. Pour désactiver lalarme ou la minuterie, il vous suffit de dire "Stop" - pas besoin de dire dabord les mots de réveil.

Lajout dadresses personnelles et professionnelles permettra aux appareils Google Home doffrir des réponses plus personnalisées, notamment la météo et les heures de trajet du matin. Si vous ne les avez pas configurés lors de la première configuration de votre appareil Google Home, vous pouvez toujours le faire par la suite.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lécran> Appuyez sur licône Paramètres> Faites défiler jusquà «Plus de paramètres»> Appuyez sur longlet «Vos informations» en haut sous votre nom et votre adresse e-mail> Appuyez sur «Vos lieux»> Ajouter une adresse personnelle / Ajouter une adresse professionnelle.

Lajout dinformations de paiement vous permet dutiliser Google Assistant pour commander un taxi ou à emporter, par exemple. Il existe différents paramètres vous permettant de vous assurer que votre identité est confirmée avant de payer par exemple.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lécran> Appuyez sur Paramètres> Faites défiler jusquà Plus de paramètres> Appuyez sur longlet Vos informations en haut sous votre nom et votre adresse e-mail> Paiements> Ajouter des informations de paiement, ladresse de livraison et choisissez les paramètres dapprobation dachat.

Vous voulez que Google Assistant vous appelle patron, batman ou la meilleure dame de tous? Aucun problème.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lécran> Appuyez sur Paramètres> Faites défiler jusquà Plus de paramètres> Appuyez sur longlet Vos informations en haut sous votre nom et votre adresse e-mail> Pseudo> Modifiez ce que vous voulez Assistant pour vous appeler. Vous pouvez même vérifier quil se prononce correctement et sinon, vous pouvez lépeler.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lécran> Appuyez sur Paramètres> Faites défiler jusquà Plus de paramètres> Appuyez sur longlet Vos informations en haut sous votre nom et votre adresse e-mail> Météo> Choisissez Fahrenheit ou Celsius .

Apprendre à Google Assistant à reconnaître votre voix vous offrira une expérience plus personnalisée. Il va afficher votre calendrier par exemple, ou vos trajets matinaux, plutôt que vos partenaires. Cela vaut également la peine de demander à dautres membres Home de configurer Voice Match pour que les appareils Home offrent la meilleure expérience possible.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lécran> Appuyez sur Paramètres> Faites défiler jusquà Plus de paramètres> Appuyez sur longlet Assistant en haut sous votre nom et votre e-mail> Correspondance vocale> Suivez les instructions. Si vous possédez un Nest Hub Max , vous pouvez également utiliser Face Match, qui se trouve juste en dessous du paramètre Voice Match.

Pour ceux qui ont plusieurs appareils domestiques, vous ne devriez avoir besoin de Voice Match quune seule fois. Les autres appareils tireront les informations.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lécran> Appuyez sur Paramètres> Faites défiler jusquà Plus de paramètres> Appuyez sur longlet Services en haut sous votre nom et votre adresse e-mail> Calendrier> Calendriers par défaut.

De là, vous pouvez choisir le calendrier que vous souhaitez utiliser pour créer des événements.

Vous pouvez demander à Google Assistant de passer des appels sur vos appareils Google Home, bien que les appels vers les services durgence ne soient pas disponibles pour tous les fournisseurs.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lécran> Appuyez sur Paramètres> Faites défiler jusquà Plus de paramètres> Appuyez sur longlet Services en haut sous votre nom et votre e-mail> Appels vocaux et vidéo> Suivez le instructions.

Les appareils Google Home peuvent vous informer de votre journée, comme votre calendrier, les trajets quotidiens, la météo et les rappels. Vous pouvez également personnaliser votre rapport pour exclure certaines choses, comme la météo. Le rapport se terminera également par un point de presse.

Tout ce que vous avez à faire une fois que vous avez configuré vos préférences dagenda et ajouté des adresses, etc., est de dire "Ok Google, parle-moi de ma journée".

Vous pouvez ajouter automatiquement des éléments à votre liste dachats avec les appareils Google Home et Nest, physiquement ou en utilisant votre voix. Par exemple: "Ok Google, ajoute du café à ma liste de courses". La liste apparaîtra dans lapplication Google Home et peut être ajoutée en appuyant sur "Ajouter un article" sur lécran Liste dachats.

Pour voir et modifier votre liste de courses, ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lécran> Appuyez sur Paramètres> Faites défiler jusquà Plus de paramètres> Appuyez sur longlet Services en haut sous votre nom et votre adresse e-mail > Liste dachats.

La liste dachats ne peut être associée quau titulaire du compte principal, mais vous pouvez ajouter des collaborateurs afin quils puissent également y accéder. Appuyez simplement sur licône en haut à droite de lécran Liste dachats pour partager votre liste dachats.

Vous ne trouvez pas votre téléphone? Les appareils Google Home peuvent localiser votre appareil, mais vous devrez le lier à un service appelé IFTTT. Vous devrez vous inscrire pour un compte IFTTT gratuit, après quoi si vous utilisez cette recette ou cette applet comme on les appelle, vous pouvez automatiquement appeler votre numéro depuis votre appareil Google Home lorsque vous dites "Ok Google, trouve mon téléphone".

Il est possible dobtenir Google Assistant pour faire plusieurs choses avec une seule commande. Par exemple, "Ok Google, heure du coucher" ou "Ok Google, bonne nuit" pourrait vous dire la météo du lendemain, demander à quelle heure régler votre alarme, régler les lumières, les prises et plus encore, ainsi que verrouiller vos portes (si vous avez appareils compatibles).

Pour définir une routine, ouvrez lapplication Google Home> cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche> Appuyez sur Paramètres> Faites défiler jusquà Plus de paramètres> Cliquez sur longlet Assistant sous votre nom et votre e-mail> Cliquez sur Routines> Sélectionnez lun des routines et cochez / décochez les cases qui sy trouvent.

Une fois les routines configurées, une icône de routines apparaît sur lécran daccueil de lapplication Google Home. Vous pourrez alors accéder plus facilement à vos routines et les gérer.

Google Home peut lire de la musique à partir de plusieurs sources, telles que Google Play Music, Spotify , Deezer ou YouTube Music. Sans surprise, cela ne fonctionne pas avec Amazon Music.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lapplication Google Home> Cliquez sur licône "Ajouter" en haut> Cliquez sur Musique et audio dans la section Ajouter des services> Sélectionnez dans la liste et suivez les instructions.

Pour définir votre source par défaut, accédez à longlet Accueil de lapplication Google Home> Appuyez sur Paramètres> Faites défiler jusquà Plus de paramètres> Cliquez sur longlet Services> Appuyez sur Musique> Sélectionnez le service lié que vous souhaitez utiliser comme source principale de musique. .

Les appareils Google Home fonctionnent également avec divers services vidéo, notamment YouTube, Netflix, BBC iPlayer et All4.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lapplication Google Home> Cliquez sur licône Ajouter en haut> Cliquez sur Vidéo et photos dans la section Ajouter des services> Sélectionnez dans la liste et suivez les instructions.

Si vous disposez d un Google Chromecast , vous pouvez demander aux appareils Google Home de lire des films Netflix, une émission télévisée ou des vidéos YouTube sur votre téléviseur. Bien sûr, si vous disposez du Nest Hub ou du Nest Hub Max, vous pourrez également lire certains de ces services sur lécran du Hub, même si les écrans sont nettement plus petits.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à droite de lapplication> Appuyez sur Paramètres> Faites défiler jusquà Plus de paramètres> Appuyez sur longlet Services sous votre nom et votre e-mail en haut de lécran> Aller à la télévision et haut-parleurs> Appuyez sur le signe "+" dans le coin inférieur droit de lécran. Lapplication Google Home recherche les téléviseurs à prise en charge vocale sur le même réseau Wi-Fi que votre Google Home.

Vous devez connecter des services tiers, comme Netflix, à votre compte Google à laide de lapplication Google Home. Après cela, vous pouvez simplement dire des choses comme "Ok Google, joue House of Cars de Netflix à la télévision". Vous pouvez même également Google Home pour suspendre la lecture ou rembobiner une minute pour quelque chose que vous pourriez avoir manqué.

Google Home ne peut pas simplement contrôler Netflix ou YouTube sur votre téléviseur, il peut également contrôler Google Photos , le service gratuit de stockage de photos dans le cloud de Google.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lapplication> Appuyez sur Paramètres> Faites défiler jusquà Plus de paramètres> Appuyez sur longlet Services sous votre nom et votre e-mail en haut de lécran> Appuyez sur Vidéos et Photos> Activer ou désactiver Google Photos.

Une fois votre compte associé, vous pouvez dire des choses comme "Ok Google, montre-moi des photos de mes animaux de compagnie à la télévision". Le service est capable de marquer et de reconnaître les personnes, les choses et les lieux, il est donc capable de servir intelligemment tout ce que vous demandez.

Tout ce que vous avez à faire pour entendre des podcasts est de demander. Dites «Ok Google, jouez cette vie américaine» pour entendre lépisode le plus récent de lémission. Si vous devez le suspendre, la prochaine fois que vous demanderez ce podcast, votre appareil Google Home reprendra là où vous vous étiez arrêté.

Google Cast est intégré directement dans le navigateur Chrome. Ainsi, lorsque vous cliquez sur le bouton de diffusion dans le coin de Chrome, vous pouvez rechercher vos appareils domestiques, les sélectionner, puis diffuser du son de votre ordinateur vers votre appareil Google Home.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lapplication Google Home> Paramètres> Faites défiler jusquà Plus de paramètres> Cliquez sur le robinet Services en haut sous votre nom et votre e-mail> Appuyez sur Stocks.

Vous pouvez ajouter vos actions préférées à une liste de surveillance pour y accéder rapidement. Il y a une barre de recherche en haut si vous savez ce que vous recherchez, ainsi que des onglets du marché local et du marché mondial, qui proposent tous deux des suggestions.

Dites «Ok Google, écoute les actualités» et vos appareils Google Home détourneront les actualités de diverses sources. Vous pouvez modifier les sources dont vous souhaitez que les informations proviennent, ainsi que lordre.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lapplication Google Home> Appuyez sur Paramètres> Faites défiler jusquà Plus de paramètres> Cliquez sur le bouton Services en haut sous votre nom et votre e-mail> Appuyez sur Actualités.

Pour ajouter une source dactualités, appuyez sur "+ Ajouter des sources dactualités" au bas de la liste. Pour modifier la commande, sélectionnez "Modifier la commande" en haut de la liste. Pour vous débarrasser dune source, appuyez sur le "X" à droite de la source.

Google Home peut contrôler les appareils connectés à Internet dans votre maison, y compris les ampoules de Philips Hue , Hive et Ikea , les caméras de Nest et Netatmo, les prises de TP-link et Wemo, les thermostats de Nest, Honeywell , Tado et Hive , et bien plus encore.

Vous pouvez non seulement allumer et éteindre des appareils à laide de votre voix ou de lapplication Google Home, mais vous pouvez également séparer les appareils par pièce et tout contrôler depuis lapplication Home, ce qui rend le contrôle de la maison intelligente super simple. Vous pouvez également tirer parti des recettes IFTTT pour tirer le meilleur parti de la maison et de vos appareils, mais ce nest pas obligatoire.

Google Home sappuie sur des services tiers pour vous offrir une expérience plus riche, en particulier en ce qui concerne le contrôle de la maison intelligente. Il existe un grand nombre dappareils compatibles pour la maison intelligente et la liste ne cesse de sallonger. Si vous avez déjà configuré des appareils pour la maison intelligente ou si vous souhaitez savoir si un appareil que vous cherchez à acheter est compatible:

Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lapplication Google Home> Cliquez sur licône Ajouter en haut> Tapez sur Configurer lappareil dans la section Ajouter à laccueil en haut> Choisissez loption "Vous avez déjà quelque chose de configuré" sous Fonctionne avec Google> Recherchez le fabricant de votre appareil et suivez les instructions.

Une fois que vous avez configuré un appareil domestique intelligent tiers, il apparaîtra en bas de longlet Accueil dans lapplication Google Home. Il y aura une icône "Ajouter à la pièce" sur laquelle vous pouvez appuyer pour placer le dispositif de la maison intelligente dans une pièce de votre maison, mais si cette icône napparaît pas:

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche> Cliquez sur la pièce à laquelle vous souhaitez ajouter votre nouvel appareil> Cliquez sur le rouage Paramètres en haut à droite> Cliquez sur Choisir les appareils> Sélectionnez lappareil que vous souhaitez ajouter à cette pièce> Suivant.

Vous pouvez également accéder à une liste de vos appareils et où ils se trouvent via longlet Accueil en bas à gauche de lapplication Accueil> Paramètres> Plus de paramètres> onglet Assistant en haut sous votre nom et votre e-mail> Contrôle daccueil.

Vous pouvez déplacer votre Nest Hub de votre cuisine à votre chambre, ou votre prise intelligente de votre bureau à votre salon, par exemple. Placer des appareils dans des pièces de votre maison facilite leur contrôle. Par exemple, vous pouvez alors dire "Ok Google, éteins les lumières du salon" et toutes les lumières liées au salon séteindront.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche> Cliquez sur lappareil que vous souhaitez déplacer> Cliquez sur Chambre> Choisissez une chambre> Enregistrer.

Nommer un appareil facilite le contrôle via Google Assistant. Par exemple, vous pouvez nommer une prise intelligente contrôlant la lampe de votre salon en "Lampe de salon" plutôt que de lappeler "Prise intelligente TP-Link 45688", ce qui vous permet de demander à Google dallumer ou déteindre la lampe du salon , plutôt que davoir à se souvenir du nom.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche> Cliquez sur lappareil que vous souhaitez renommer> Cliquez sur le rouage Paramètres en haut à droite> Cliquez sur Nom> Choisissez un nom> Enregistrer.

Pour effectuer une réinitialisation dusine et restaurer votre Google Home dans un état neuf, maintenez le bouton du microphone enfoncé pendant environ 15 secondes. De là, vous pouvez le lier à un autre compte Google à laide de lapplication Google Home.

Que faites-vous lorsquun gadget cesse de fonctionner? Vous le redémarrez ou le "redémarrez". Google la inclus dans lapplication Home et cela fonctionne pour tous les appareils Google Home.

Ouvrez lapplication Accueil> Sélectionnez longlet Accueil en bas à gauche de votre écran> Sélectionnez les appareils domestiques que vous souhaitez redémarrer> Appuyez sur le rouage Paramètres en haut à droite> Appuyez sur les trois points en haut à droite> Redémarrer.

Mis à part votre voix, vous pouvez contrôler Google Home avec votre toucher. Appuyez une fois sur le haut du haut-parleur pour réveiller votre Google Home ou pour suspendre et lire une diffusion. Vous pouvez également faire glisser votre doigt le long du cercle centré en haut pour modifier le volume.

Si vous souhaitez empêcher Google Home de "toujours écouter", recherchez le bouton à larrière de lenceinte. Cest le seul bouton, et il a un microphone dessus. Appuyez dessus et Home éteindra le microphone (quatre voyants orange sallumeront sur le dessus). Appuyez à nouveau dessus et il vous indiquera que le microphone est activé.

Lorsquil est activé, Google Home est en mode découte permanente et écoutera et répondra à vos commandes.

Appuyez et maintenez simultanément les boutons daugmentation et de diminution du volume à larrière du Nest Hub ou du Nest Hub Max pendant 10 secondes pour réinitialiser lappareil. Continuez à les maintenir enfoncées jusquà la réinitialisation de lappareil. Un message davertissement apparaîtra au préalable.

Google Nest Hub et Nest Hub Max disposent dun écran et dun haut-parleur. Laffichage peut être ajusté de différentes manières pour lui permettre de mieux se fondre dans son environnement, du choix du moment où le mode de faible luminosité est activé au réglage de la luminosité minimale. Vous pouvez même configurer les écrans du Nest Hub et du Nest Hub Max pour ajuster leur couleur en fonction de leur environnement.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lécran> Tapez sur votre appareil Hub> Tapez sur le rouage des paramètres en haut à droite> Faites défiler vers le bas pour afficher> Ajustez les paramètres selon vos préférences.

Le mode nuit réduira le volume des réponses à des moments précis.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lécran> Tapez sur votre appareil Hub> Tapez sur le rouage des paramètres en haut à droite> Mode nuit> Activez ou désactivez.

Vous pouvez modifier ce que votre affichage Hub affiche lorsquil nest pas utilisé pour contrôler vos appareils domestiques intelligents, vous présenter des extraits dactualités ou lire une vidéo YouTube sur la façon de préparer les meilleurs cocktails.

Vous pouvez choisir entre Google Photos, Galerie dart, Horloge plein écran et Expérimental. Vous pouvez également choisir de masquer ou dafficher la météo de votre région, dafficher ou non lheure en mode ambiant et la vitesse à laquelle les images changent en mode ambiant.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lécran> Tapez sur votre appareil Hub> Tapez sur le rouage des paramètres en haut à droite> Cadre photo> Sélectionnez vos préférences.

Ouvrez lapplication Google Home> Cliquez sur longlet Accueil en bas à gauche de lécran> Tapez sur votre appareil Hub> Tapez sur le rouage des paramètres en haut à droite> Format de lheure.

Balayez du bord gauche vers la droite pour afficher lécran de lhorloge. Appuyez deux fois sur lécran de lhorloge pour revenir au mode ambiant. Appuyez deux fois de nouveau sur laffichage depuis le mode ambiant pour afficher le calendrier, la météo, les informations dactualité ou tout ce que vous avez configuré pour apparaître.

Balayez vers le haut depuis le bas pour accéder à la luminosité, au volume, aux alarmes et aux paramètres de lécran. Vous pouvez également activer Ne pas déranger à partir dici.

Balayez vers le bas depuis le haut de lécran pour voir et contrôler vos appareils connectés pour la maison intelligente.

Comme Google Home, il y a un bouton de microphone à larrière de lécran du Nest Hub en haut. Désactivez-le simplement pour désactiver les microphones. Étant donné que le Nest Hub Max possède également une caméra, le basculement de ce commutateur éteindra également la caméra avec le microphone.

Le Google Home Mini et le Nest Mini ont un bouton de coupure du microphone à larrière. Basculez-le pour activer ou désactiver le microphone.

Vous pouvez bien sûr demander à Google daugmenter ou de diminuer le volume de votre Home Mini ou Nest Mini, mais vous pouvez également le faire sur les appareils eux-mêmes. Appuyez sur chaque côté (sur le matériau) du Nest Mini ou du Home Mini et votre volume augmentera ou diminuera en fonction du côté sur lequel vous appuyez. Vous serez guidé avec de petites lumières LED sur le Nest Mini, mais vous devrez deviner sur le Home Mini.

Le Nest Mini offre un contrôle sur lappareil pour la lecture et la pause ainsi que le volume. Appuyez sur les quatre voyants au milieu du Nest Mini lorsquune chanson est en cours de lecture sur votre Nest Mini et elle s’arrêtera. Appuyez à nouveau pour jouer.

Vous cherchez des choses amusantes à faire avec les appareils Google Home? Ce sont techniquement des œufs de Pâques de lAssistant Google, mais vous constaterez quils donnent vraiment à votre appareil Google Home une certaine personnalité: