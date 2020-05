Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google propose sa famille dappareils Home dans le cadre de son offre de maison connectée. Les appareils sont une alternative à la gamme dappareils Amazon Echo et la famille se compose de Google Home , Nest Mini, Home Max , Nest Hub et Nest Hub Max .

Tous les appareils Google Home ont la puissance de Google Assistant derrière eux, comme les appareils Echo offrent Alexa . Cette fonctionnalité détaille tout ce que vous devez savoir sur les appareils Google Home et Nest, y compris ce quils sont, comment ils fonctionnent, quels appareils fonctionnent avec eux et où vous pouvez acheter ces haut-parleurs.

squirrel_widget_148304

Haut-parleurs intelligents Wi-Fi

Assistant Google

Contrôle intelligent de la maison

Google Home, Nest Mini et Home Max sont tous des haut-parleurs Wi-Fi qui se transforment en hubs de contrôle domestique intelligent et assistants personnels pour toute la famille. Vous pouvez les utiliser pour lire des divertissements dans toute votre maison, gérer les tâches quotidiennes et demander à Google ce que vous voulez savoir.

Les trois appareils varient en termes de haut-parleur et de spécifications techniques, de conception et de coût, mais ils offrent tous les mêmes fonctionnalités en ce qui concerne Google Assistant, le contrôle de la maison intelligente et la lecture de musique. Vous pouvez découvrir comment ils diffèrent plus en détail dans notre fonctionnalité séparée.

Les trois appareils ont des voyants LED pour indiquer quand ils vous ont entendu et répondent, et ils disposent tous dun bouton physique pour activer ou désactiver le microphone.

Assistant Google

Écran 7 pouces / écran 10 pouces

Le Nest Hub de Google et le Nest Hub Max de Google offrent tous les deux les mêmes fonctionnalités que Google Home, Home Max et Nest Mini, mais ils ajoutent un affichage au mélange, ce qui les rend idéaux pour le contrôle intelligent de la maison et la lecture vidéo. Le Nest Hub a un écran de 7 pouces, tandis que le Nest Hub Max a un écran de 10 pouces, ainsi quune caméra Nest intégrée.

Les écrans vous permettent de regarder des vidéos YouTube par exemple, de lire des extraits dactualités, de contrôler tous les appareils intelligents que vous possédez à laide des écrans tactiles, ainsi que dafficher tous les flux de caméras compatibles avec Google Assistant. Bien sûr, ils proposent également Google Assistant afin que vous puissiez également utiliser votre voix pour tout contrôler, comme vous pouvez le faire avec les autres appareils Home, mais les écrans donnent tout à la vie.

Comme avec les appareils Home, ils ont également un bouton physique pour éteindre le microphone.

Vous pouvez découvrir en quoi il diffère du Nest Hub plus en détail dans notre fonctionnalité distincte .

Les appareils Nest et Google Home sont des haut-parleurs Wi-Fi et peuvent donc diffuser de la musique directement depuis le cloud. Vous pouvez accéder à des chansons, des listes de lecture, des albums, des artistes et des podcasts à partir de vos services de musique préférés avec juste votre voix. Ou, si vous préférez, vous pouvez envoyer de la musique depuis votre appareil Android ou iOS via Google Cast.

Avec la prise en charge de Google Cast, vous pouvez également utiliser les appareils Nest et Google Home pour contrôler dautres haut-parleurs connectés dans votre maison. Vous bénéficierez même dune lecture dans plusieurs pièces, ce qui signifie que vous pouvez ajouter un ou plusieurs appareils Nest ou Google Home à un groupe denceintes afin de diffuser des morceaux dans toute la maison, sils sont compatibles.

Les appareils Nest et Google Home peuvent également contrôler votre contenu vidéo via Google Cast. Supposons que vous souhaitiez regarder votre dernier épisode de Daredevil sur Netflix, ou une vidéo de chat sur YouTube. Émettez une commande vocale sur lappareil Nest ou Google Home et le contenu apparaîtra alors sur votre téléviseur. Cela ne fonctionne cependant que si vous avez configuré les appareils dans lapplication Google Home.

Les appareils Nest et Google Home peuvent être un centre de contrôle pour toute votre maison. Ils vous permettront de faire les bases comme régler les alarmes et les minuteries et gérer les listes de tâches et les listes de courses, mais ils connecteront également votre maison intelligente et prendront en charge les systèmes de réseau populaires. Il convient de mentionner que vous aurez besoin de lapplication Google Home pour tout configurer.

Une fois que vous avez configuré votre appareil Nest ou Google Home et tous vos appareils intelligents dans votre maison dans lapplication Google Home, vous pourrez les contrôler. Cela sapplique aux lumières intelligentes de diverses sociétés, commutateurs, fiches, autres produits Nest (comme la Nest Hello ou la Nest Cam IQ) et à peu près tout appareil domestique intelligent compatible .

Il est également possible de contrôler des choses au-delà de la maison, comme réserver un Uber ou commander un dîner. Gardez à lesprit que vous devrez dabord vous assurer que tout est configuré. La meilleure partie est que tout cela se fait avec votre voix, mais comme nous lavons mentionné, si vous avez le Nest Hub ou Nest Hub Max, vous pouvez également utiliser lécran pour contrôler vos appareils domestiques intelligents.

Les appareils Nest et Google Home vous permettent de tout demander à Google, de la météo à des faits spécifiques. Les années dexpérience de recherche de Google sont à lorigine de Google Assistant, vous pouvez donc poser des questions spécifiques telles que "combien de graisse contient un avocat?" ou "quel est le numéro de maillot de Wayne Rooney?", mais Google Assistant est également capable de conversation, vous pouvez donc également poser des questions de suivi comme "où est-il allé à lécole?", sans répéter "Ok Google" ou "Hey Google" réveiller les mots avant la question de suivi.

Les appareils Nest et Google Home pourront connecter le pronom «il» à votre question précédente sur Rooney ou quiconque afin de fournir une réponse précise.

Vous pouvez également poser des questions complexes, telles que: "OK Google, quelle était la population américaine lorsque la NASA a été créée?". Les appareils Nest et Google Home vous donneront des réponses immédiates à chaque fois et ils pourront vous lire les parties pertinentes des pages Web ou vous montrer sur le Nest Hub ou Nest Hub Max.

squirrel_widget_168106

Nest Hub et Google Home fonctionnent avec de nombreux services musicaux, notamment YouTube Music, Deezer, Spotify , Pandora, Google Play Music et TuneIn. La liste a considérablement augmenté depuis la première annonce de lappareil Home dorigine. Les appareils Nest et Home sont également compatibles avec divers médias, tels que la BBC, Telegraph et Guardian au Royaume-Uni, entre autres.

Vous devrez connecter vos comptes pour ces services à vos appareils Nest et Google Home dans lapplication Google Home, mais vous serez invité à le faire lorsque vous configurerez votre appareil Nest ou Home. Connectez autant de comptes que vous en avez pour une meilleure expérience.

Avec la prise en charge de ces différents services, vous pouvez demander: "OK Google, joue cette chanson de Shakira de Zootopia." Sans avoir à nommer la chanson, Nest et Google Home peuvent la découvrir et la lire à partir de votre application préférée. Grâce à Google Assistant et à ses capacités dapprentissage automatique, Nest et lappareil Google Home vous connaissent ainsi que vos préférences et apprennent au fil du temps.

Les appareils Nest et Google Home fonctionnent également avec une multitude dentreprises de maisons intelligentes. La liste nest pas aussi riche que Alexa dAmazon, mais elle ne cesse de croître et il existe de nombreux services compatibles. Nest, SmartThings, Philips Hue, IFTTT , Ikea, TP-Link, Arlo, Hive et Netatmo font partie des services compatibles, ce qui signifie que vous pourrez contrôler ces appareils intelligents pour la maison et activer vos recettes IFTTT à laide de votre appareil Nest ou Home.

Les appareils Nest et Google Home agissent également comme un récepteur audio Chromecast. Nous savons que nous semblons répétitifs, mais encore une fois, vous devez les configurer avec lapplication Google Home.

Google a annoncé Google Assistant en 2016 comme une adaptation de Google Now et OK Google. Le service a amélioré lexpérience de conversation bidirectionnelle des offres précédentes avec lIA et lapprentissage automatique.

Ces avancées ajoutent essentiellement du contexte à vos questions. Par exemple, lorsque vous dites "OK Google", puis "Quest-ce qui se joue ce soir?", Google Assistant présente des films dans votre cinéma local. Mais, si vous ajoutez: "Nous prévoyons damener les enfants", lAssistant Google saura proposer des horaires de films adaptés aux enfants.

Vous pourriez alors dire «Voyons le livre de la jungle» et lassistant achètera des billets. Vous pouvez même demander «Le livre de la jungle est-il bon?», Puis lassistant affichera des critiques, des notes et une bande-annonce. Google Assistant est en mesure de regrouper vos questions afin de déterminer le contexte et de fournir les bonnes informations.

Il peut faire des choses de base comme récupérer votre itinéraire de voyage, votre horaire quotidien, le temps de trajet au travail, les informations de livraison de colis, etc. Cependant, les appareils Nest et Google Home ne sont pas les seuls à avoir accès à lAssistant Google. Assistant est disponible sur de nombreux appareils, notamment les smartphones Android , Android Auto et les haut-parleurs tiers .

Assistant sur les appareils Nest et Google Home est le même que Google Assistant sur votre smartphone. Les données sont partagées entre vos appareils.

Tous les appareils Nest et Google Home sont disponibles aux États-Unis et au Royaume-Uni et dans de nombreux pays à linternational.

squirrel_widget_168546