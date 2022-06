Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Meta semble revoir à la baisse ses ambitions en matière de matériel informatique. Selon certains rapports, l'entreprise ne lancera plus de smartwatch à double caméra et mettra fin à sa gamme Portal pour les consommateurs.

Selon The Information, la société, autrefois connue sous le nom de Facebook, prévoit d'arrêter de fabriquer des versions grand public de son matériel de vidéoconférence Portal. Au lieu de cela, elle destine cette gamme de produits aux entreprises pour les conférences téléphoniques. La gamme Portal a fait ses débuts en 2018 sous la forme de deux appareils de visioconférence - l'un d'eux était même doté d'une caméra qui pouvait vous suivre dans la pièce.

Ces appareils étaient bien sûr fortement servis par des applications Meta - telles que Facebook Messenger ou WhatsApp - pour que vous puissiez appeler ou envoyer des messages à vos amis, votre famille et vos collègues. La gamme s'est depuis étendue à différentes formes et cas d'utilisation, mais a continué à offrir une fonctionnalité limitée et verrouille essentiellement les utilisateurs à l'écosystème Meta.

Meta vend actuellement quelques produits Portal différents, dont une caméra connectée à la télévision à 99 $ et un écran intelligent à 349 $. Le Portal Go est l'un des appareils d'appel vidéo intelligents les plus récents et les plus portables de la gamme Portal de Facebook, et bien que nous ayons dit qu'il ferait un excellent ajout à une maison dans notre examen, l'appareil n'a jamais vraiment semblé décoller.

Pour voir comment les différents Portals se comparent, consultez le guide de Pocket-lint ici.

