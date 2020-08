Économisez 30% sur les appareils du portail Facebook pour les appels vidéo Messenger et WhatsApp

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons tous fait beaucoup plus dappels vidéo cette année et si vous utilisez Facebook Messenger ou WhatsApp, le portail Facebook est fait pour vous.

Il sagit dun appareil dappel vidéo dédié de différentes tailles et vous pouvez actuellement économiser jusquà 30% sur Amazon.

squirrel_widget_167458

Le plus petit de la gamme Portal de Facebook est le Portal Mini de 8 pouces, tandis quil existe également le plus grand Portal de 10 pouces et le plus grand Portal Plus avec un écran 15,6 pouces percutant et une caméra extra grand angle. Tous viennent en noir ou blanc.

squirrel_widget_167459

Les cadres peuvent également être utilisés pour afficher vos photos Facebook, alors quils ont un design élégant qui se fond dans larrière-plan lorsque vous ne les utilisez pas.

squirrel_widget_167442

Et, bien sûr, ils peuvent être utilisés pour les appels vidéo via Facebook ou WhatsApp. La meilleure caractéristique est que la caméra suit subtilement votre visage lorsque vous vous déplacez, de sorte que vous êtes toujours le sujet de lappel.

Enfin, il existe un autre modèle dans la gamme - le Portal TV. Comme vous pouvez le deviner, il se connecte à votre téléviseur pour afficher les appels, tout en utilisant un panoramique et un zoom intelligents pour vous garder dans le coup même si vous vous déplacez dans la pièce.

squirrel_widget_167450

Les appareils du portail utilisent également lassistant vocal Alexa dAmazon, qui est vraiment facile à configurer.

Écrit par Dan Grabham.