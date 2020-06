Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Facebook a lancé un tas de nouvelles fonctionnalités pour sa gamme dappareils Portal , tels que les salles de messagerie et les arrière-plans personnalisés, qui sont tous conçus pour améliorer vos expériences dappel et de divertissement. Certaines des nouvelles fonctionnalités sont également similaires aux fonctionnalités déjà disponibles dans les applications concurrentes comme Zoom. Voici tout ce que vous devez savoir sur les nouvelles fonctionnalités du portail.

Les salles Messenger ont été annoncées techniquement le mois dernier, mais elles sont maintenant disponibles. Il sagit essentiellement dappels vidéo de groupe jusquà 50 personnes.

Désormais, lors dun appel à Portal Messenger ou Messenger Room, vous pouvez flouter votre arrière-plan ou le remplacer par une image présélectionnée.

Vous pouvez passer "en direct" du portail aux pages et groupes Facebook. Auparavant, lapplication Facebook Live sur le portail vous permettait de diffuser sur votre profil personnel. Cette fonctionnalité a été étendue pour inclure désormais vos pages et groupes.

Vous pouvez désormais partager des photos depuis votre téléphone à laide de lapplication mobile Portal lors dun appel Messenger. Facebook propose également des choses à faire pendant votre appel; vous pouvez envoyer des cartes virtuelles AR ou profiter de nouvelles histoires Story Time (The Okay Book de Todd Parr et How To Eat Pizza de Jon Burgerman).

Enfin, dans les semaines à venir, «Hey Portal» prendra en charge les commandes en anglais britannique ainsi que la possibilité de démarrer lappel WhatsApp.

Facebook a déclaré que ces mises à jour ont commencé à être mises en ligne à partir du 16 juin 2020.

Votre logiciel de portail se mettra automatiquement à jour lorsquil sera connecté au Wi-Fi et activé. Cependant, vous pouvez également mettre à jour manuellement. Pour mettre à jour manuellement le logiciel sur votre portail, Portal + ou Portal Mini, procédez comme suit:

Depuis la page daccueil, appuyez sur pour ouvrir Paramètres. Appuyez sur À propos. Appuyez sur Rechercher les mises à jour.

