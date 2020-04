Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

L' année dernière, Facebook a présenté Facebook Portal, Portal+ et Portal TV, trois versions d'un dispositif de communication vidéo conçu pour vous faciliter la connexion avec vos amis et votre famille.

Ce sont essentiellement des appareils d'appel vidéo qui utilisent Facebook Messenger ou WhatsApp pour appeler ou envoyer des messages à vos amis, votre famille et vos collègues.

Facebook Portal est un appareil de communication vidéo de Facebook. À l'exception de Facebook TV, ces appareils sont des écrans intelligents similaires à l'Amazon Echo Show. Ce sont des appareils qui sont conçus pour ressembler à des cadres photo numériques et pour s'asseoir confortablement dans votre maison comme un affichage magnifique et intelligent jusqu'au moment venu de placer ou de recevoir un appel.

Ces appareils mettent l'accent sur les appels vidéo et « mettre les gens au centre ». Facebook espère que la gamme Portal d'écrans intelligents vous aidera à connecter plus facilement plus de personnes dans votre vie.

Il existe maintenant quatre modèles différents de Facebook Portal : Facebook Portal Mini, Portalet Portal+fonctionne sur le même principe. Ils ont chacun un design esthétique différent, mais ils sont tous deux axés sur le chat vidéo et conçus pour donner l'impression que vous êtes dans la même pièce que la personne à l'autre bout de l'appel.

Portal TVest un peu différent car c'est un appareil qui convertit n'importe quel téléviseur en un écran d'appel vidéo géant.

Comme nous l'avons mentionné, les appels peuvent également être placés via Facebook Messenger ou WhatsApp, donc le chiffrement de bout en bout est une option.

Voici quelques-unes des principales fonctionnalités du portail Facebook :

Tous les appareils Facebook Portal sont dotés de la technologie « Smart Camera et Smart Sound » alimentée par IA. Cette technologie permet aux caméras de reconnaître les gens, puis de les suivre dans la pièce et de les déplacer et de zoomer automatiquement tout en minimisant le bruit de fond et en améliorant la voix de la personne qui appelle.

En fait, c'est plutôt intelligent.

Avec un objectif grand angle intégré, cela signifie également que les appareils Portal peuvent capter plusieurs personnes dans la pièce et les suivre au fur et à mesure qu'ils se déplacent. Nous avons vu cela en action avec Portal TV et Portal+ et c'est très impressionnant. La société affirme qu'elle a travaillé en étroite collaboration avec des cinéastes professionnels pour s'assurer que le panoramique et le suivi sont fluides et ne sont pas trop rapides ou trop discordantes.

Il est également conçu pour reconnaître seulement les gens et ne pas suivre les animaux de compagnie, de sorte que l'appel ne sera pas interrompu par un chien ou un chat errant dans la pièce. Mais l'entreprise a rapidement fait remarquer que les caméras ne reconnaissent que des humains dans la pièce, pas des personnes spécifiques. Aucune donnée sur qui est sur l'appel n'est envoyée à Facebook de quelque façon que ce soit.

Facebook Portal est également construit avec une technologie de microphone intelligent qui comprend la formation de faisceaux pour suivre les gens qui parlent et réduire le bruit environnemental et de fond sur l'appel. Cela inclut jusqu'à huit microphones sur Facebook Portal TV, ce qui signifie que vous pouvez facilement discuter avec toute une famille lorsque vous passez un appel vidéo sur ces appareils.

Vous pouvez utiliser Facebook Portal pour appeler vos amis Facebook et vos connexions sur Messenger ou vos contacts WhatsApp - même s'ils n'ont pas de portail.

Les appels peuvent être effectués vers et depuis des téléphones et des tablettes, et Portal prend en charge les appels de groupe jusqu'à sept personnes en même temps.

Lorsque vous n'êtes pas sur un appel, Portal peut afficher vos photos et vidéos, lorsque vos contacts sont disponibles pour se connecter, des rappels d'anniversaire, etc.

Les appareils Facebook Portal sont fournis avec la prise en charge d'Amazon Alexa en standard, ce qui vous permet de regarder des vidéos, de passer des appels et plus encore avec des commandes vocales. En réalité, cette intégration ne fonctionne pas trop bien à l'heure actuelle, bien que Facebook affirme qu'elle l'améliore.

Vous pouvez lui demander de vérifier la météo, de contrôler les appareils ménagers intelligents, de commander des courses, et plus encore. Pour en savoir plus sur le fonctionnement d'Alexa, et pour une liste des choses que vous pouvez faire avec, consultez notre fonctionnalité distincte.

Facebook travaille également sur son propre assistant vocal pour fonctionner sur les appareils Portal.

Facebook a incorporé des effets de réalité augmentée alimentés par sa plateforme Spark. Le but est de rendre les appels amusants et interactifs . D'après ce que nous pouvons dire, cette fonctionnalité sera comme les lentilles Snapchat en ce que vous pouvez appliquer des autocollants AR sur votre visage et votre environnement pour augmenter leur apparence.

Une expérienceStory Time fonctionne de la même manière pour apporter une nouvelle touche à la lecture d'une histoire au coucher à distance. 15 histoires sont disponibles avec Story Time pour le moment, avec plus promis à l'avenir.

Comme la plupart des appareils domotiques intelligents, les appareils intelligents Facebook Portal ont également une poignée d'applications et d'intégrations. Facebook a fait équipe avec Spotify Premium, Pandora,iHeartRadio, Food Networket Newsy- et il promet pour en ajouter plus bientôt.

L' appareil a également Facebook Watch qui peut être utilisé pour regarder vos vidéos et vidéos de Facebook avec d'autres personnes sur l'appel.

Aucun appareil connecté à Internet n'est à l'abri d'un piratage ou d'une violation, bien qu'étant donné les controverses précédentes de Facebook, l'entreprise tient à affirmer que tous les appareils du portail sont « privés par conception ».

Vous pouvez désactiver complètement l'appareil photo et le microphone en appuyant simplement sur un bouton. Il y a un interrupteur sur les cadres Portal qui vous permet d'éteindre l'appareil photo, le microphone ou les deux selon vos besoins. Il y a un capot de caméra physique qui peut être glissé à l'aide de ce bouton qui bloque la caméra, mais le matériel inclut également un interrupteur physique qui désactive les microphones. Donc, même s'ils sont piratés, ils ne peuvent pas enregistrer de son si ce commutateur est activé.

De plus, pour gérer l'accès au portail dans votre maison, vous pouvez définir un code d'accès de quatre à 12 chiffres pour garder l'écran verrouillé.

Facebook a également promis qu'il n'écoutera pas, ne visualisera ni ne gardera le contenu de vos appels vidéo sur le portail, et que les appels vidéo sont cryptés. De plus, la technologie de l'IA Smart Camera et Smart Sound fonctionne localement sur Portal et non sur les serveurs Facebook. La caméra de Portal n'utilise pas non plus la reconnaissance faciale, et vous pouvez supprimer l'historique vocal de votre portail dans votre journal d'activité Facebook à tout moment.

Malgré les nouvelles que le personnel de Facebook a écouté les clips Messenger, Facebook tient à souligner que vous pouvez vous désabonner de la collecte de données et ajuster si vous ne souhaitez pas que vos données soient enregistrées.