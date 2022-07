Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Eve a publié la deuxième génération de son capteur de mouvement, et c'est le premier capteur de mouvement autonome à utiliser le protocole Thread, cela signifie qu'il est conforme à la nouvelle norme Matter smart home.

Si vous n'êtes pas familier, Matter vise à assurer l'interopérabilité entre les marques de maisons intelligentes, permettant à vos appareils de fonctionner avec Apple Homekit, Google Home, Amazon Alexa et Samsung SmartThings.

Matter n'est pas encore totalement lancé, il arrivera plus tard cette année, mais si vous voulez un récapitulatif complet de son fonctionnement, vous devriez consulter notre article approfondi.

Pour l'instant, le Eve Motion fonctionnera avec Apple Homekit et peut être utilisé pour déclencher toutes sortes d'automatismes, comme l'activation des lumières lorsque quelqu'un entre dans une pièce ou la notification d'un intrus potentiel.

Il fonctionne à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, grâce à une résistance à l'eau IPX3, et est alimenté par deux piles AAA pour plus de commodité.

Lorsque Matter arrivera enfin, les produits basés sur Thread d'Eve recevront des mises à jour pour être compatibles avec Matter, ce qui leur permettra d'interagir avec tous les principaux écosystèmes de maison intelligente.

Mais ce n'est pas le seul avantage du protocole Thread, il devrait également signifier que la nouvelle Eve Motion est beaucoup plus rapide que son prédécesseur, qui reposait uniquement sur Bluetooth.

Les produits Thread communiquent sur un réseau maillé et ne dépendent pas d'un concentrateur. Vous devriez donc constater une latence plus faible et des temps de réponse plus rapides en adoptant un capteur basé sur Thread.

Eve a pleinement adopté le protocole Thread et il s'agit de son 14e produit à l'utiliser, et nous espérons que d'autres suivront.

Autre bonne nouvelle, le nouveau Eve Motion est moins cher que l'ancien modèle, puisqu'il se vend au détail à 39,99 $, soit une baisse de prix de 10 $.

Il est disponible dès aujourd'hui sur le site Web d'Eve et sera disponible sur Amazon et l'Apple Store plus tard dans l'année.

Écrit par Luke Baker.