(Pocket-lint) - Eve Systems, le célèbre fabricant d'électronique Smart Home, a annoncé une nouvelle caméra de projecteur et de nouveaux moteurs pour stores connectés, tous deux avec intégration Apple HomeKit.

La Eve Outdoor Cam est la toute première caméra projecteur conçue exclusivement pour Apple HomeKit Secure Video .

« Combinant une esthétique élégante à une technologie conçue pour protéger la confidentialité, Eve Outdoor Cam va au-delà des concepts de caméras de surveillance hérités avec leur apparence remarquable et leurs nuages de fabricant », a déclaré Jerome Gackel, PDG d'Eve Systems.

La nouvelle caméra offre un enregistrement 1080p/24fps en H.264 avec un champ de vision de 157 degrés. Il peut utiliser l'intelligence intégrée de l'Apple TV ou du HomePod pour distinguer automatiquement les véhicules, les personnes, les animaux domestiques et les colis.

Conçue dans un souci de confidentialité, la caméra extérieure utilise un cryptage de bout en bout pour garantir que seul le propriétaire peut visualiser les flux vidéo en direct ou enregistrés.

La caméra extérieure sera disponible à partir du 5 avril 2022 sur Amazon et Eve au prix de 249,95 $. Il sera également disponible chez Apple à une date ultérieure.

Eve a également annoncé la disponibilité immédiate de ses moteurs MotionBlinds en collaboration avec Coulisse.

Les Eve MotionBlinds sont les premiers moteurs connectés pour stores et stores à prendre en charge le protocole Thread .

Eve propose déjà la plus grande sélection de produits HomeKit compatibles Thread, et avec la sortie de MotionBlinds, la société double son engagement.

"Grâce au logiciel Eve, cette nouvelle gamme de moteurs change la donne sur le marché. La simplicité d'installation et d'utilisation est inégalée. Elle ouvre la voie pour rendre les stores motorisés accessibles à un large public et largement adoptés comme un produit qui apporte joie et valeur à la vie quotidienne à la maison." a déclaré Christiaan Roetgering, PDG de Coulisse.

Eve MotionBlinds sera distribué à travers le réseau de revendeurs Coulisse, à commencer par les stores enrouleurs personnalisés. Les revendeurs peuvent être trouvés ici.