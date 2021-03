Eve annonce le nouveau Eve Weather et ajoute la connectivité Thread aux nouveaux Eve Energy et Eve Aqua

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Eve Systems a doublé son engagement envers Thread - un système de réseau maillé pour les maisons intelligentes - avec les nouveaux Eve Energy et Eve Aqua prenant en charge la norme, ainsi que le lancement dun nouveau Eve Weather.

Thread est conçu pour créer un réseau maillé entre les périphériques, afin quils puissent communiquer sans avoir besoin dun concentrateur connecté à un routeur. Tout comme Zigbee , il peut assurer la communication entre les appareils, chaque appareil jouant son rôle pour étendre la portée du système et le maintenir en fonctionnement, même si un appareil cesse de communiquer ou est supprimé.

Eve Systems a pris un engagement ferme envers Thread, avec un certain nombre dappareils prenant en charge le protocole, tout en sen tenant à la prise en charge de HomeKit. Avec l Apple HomePod Mini offrant également la prise en charge de Thread, il se positionne comme un hub domestique intelligent pour des systèmes comme ceux proposés par Eve.

Le nouveau Eve Weather offre un grand écran pour vous informer de la température externe, de lhumidité et de la pression barométrique afin que vous puissiez voir exactement ce qui se passe via lappareil ou sur lapplication iOS. Il sera disponible à partir du 25 mars, pour 64,95 £ et il remplace le Eve Degree.

Eve Energy est la prise intelligente, mais la nouvelle version - disponible à partir du 6 avril (États-Unis) ou mai (Royaume-Uni) - proposera Thread. Cela signifie que juste quelques prises Eve Energy dans votre maison vous aideront à connecter tous vos appareils compatibles avec Thread. Il vous en coûtera 34,95 £.

Il y aura également une mise à jour du micrologiciel pour Eve Aqua (deuxième génération), encore une fois pour ajouter une connectivité de thread au mélange. Eve Aqua est conçu pour contrôler votre robinet de jardin, et lajout de Thread permettra le contrôle à distance lorsque vous êtes hors de la maison - afin que vous puissiez allumer les arroseurs lorsque vous êtes absent.

squirrel_widget_3450426

La mise à jour est attendue début avril.

Dans le passé, les appareils HomeKit - comme ceux proposés par Eve Systems - sappuyaient sur Bluetooth ou Wi-Fi pour se connecter à un périphérique concentrateur - comme le HomePod ou lApple TV. Cela signifiait que tous les appareils devaient être à portée de ce hub pour fonctionner, ce qui pouvait entraîner des limitations.

Avec Thread, cependant, ces appareils HomeKit se parlent maintenant, ce qui signifie que vous pouvez étendre la portée. LEve Aqua à lextérieur peut se connecter à Eve Energy dans votre garage, qui se connecte à votre HomePod, ce qui signifie que lAqua na pas à tenter de se connecter sur une si longue portée.

Offres Amazon Prime Day 2021: voici où nous vous apporterons toutes les grandes offres Prime Day dAmazon US Par Maggie Tillman · 5 Mars 2021

Cela devrait conduire à une maison intelligente plus heureuse, sans soucis de connectivité.

Écrit par Chris Hall.