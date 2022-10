Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - EE a annoncé deux partenariats qui verront le réseau mobile se développer dans les secteurs de la sécurité domestique et de la cybersécurité.

Dans le cadre du premier de ces deux partenariats, EE s'associe à Verisure, propriétaire des caméras Arlo, pour proposer un service appelé EE Home Security powered by Verisure. Ce service vise à rendre plus accessible aux foyers britanniques un système d'alarme de sécurité domestique surveillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Le système EE Home Security powered by Verisure sera disponible pour les clients mobiles d'EE et deux formules seront proposées : une pour les appartements et une pour les maisons. Dans les deux cas, le service sera installé par un ingénieur sécurité Verisure, ce qui en fait une solution à part entière. Le centre de réception des alarmes de Verisure assurera également une surveillance professionnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec un temps de réponse cible de 60 secondes.

Les contrats Essentials for Flats et Essentials for Houses sont tous deux d'une durée de 24 mois et prévoient le versement d'une somme initiale de 50 £, suivie de paiements mensuels de 25 £ ou 30 £, respectivement. Pendant la durée du contrat, l'équipement d'alarme est loué.

L'équipement comprend des capteurs de chocs pour détecter les intrus avant qu'ils ne pénètrent dans la maison - deux pour les appartements et six pour les maisons, ainsi que des StarKeys pour contrôler l'alarme, un détecteur caméra pour prendre des vidéos et des images afin de vérifier la présence d'un intrus, une centrale 4G et Wi-Fi et un VoicePad avec sirène 105 OB, un clavier pour contrôler l'alarme et une connectivité vocale directe avec le centre de réception des alarmes de Verisure.

Le pack comprend une alarme surveillée 24h/24 et 7j/7 par la centrale d'alarme Verisure, un bouton SOS, un accès à l'appli My Verisure, un kit sans fil et des panneaux de dissuasion de sécurité. Pour en savoir plus sur le système EE Home Security powered by Verisure, lisez notre article séparé.

Le deuxième des partenariats est celui avec Norton, qui arrivera en novembre. EE a déclaré que " le service EE Cyber Security Powered by Norton offre une protection puissante contre les virus et autres menaces en ligne, et avertit les clients si leurs informations personnelles sont trouvées sur le dark web, ou si leur compte sur des sites de médias sociaux populaires présente une activité de connexion inhabituelle ".

L'entreprise lancera également une vérification annuelle gratuite en ligne sur le site Web d'EE afin que les clients puissent vérifier si leur adresse électronique a été exposée.

Le système EE Home Security powered by Verisure est disponible dès maintenant sur le site Web d'EE.

