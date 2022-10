EE Smart Home Security : Qu'est-ce que c'est et comment ça marche ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le réseau de téléphonie mobile EE a annoncé un partenariat avec Verisure qui lui permet de pénétrer sur le marché de la sécurité domestique.

La première phase de ce partenariat, réservée pour l'instant aux clients d'EE, consiste en une collaboration entre les deux entreprises pour proposer un service d'alarme domestique surveillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, baptisé " EE Smart Home Security, powered by Verisure ".

Voici tout ce que vous devez savoir sur EE Smart Home Security, powered by Verisure, notamment ce qu'il est, les forfaits disponibles et son fonctionnement.

Qu'est-ce que EE Smart Home Security, powered by Verisure ?

L'idée de la collaboration entre EE et Verisure (la société propriétaire d'Arlo) est de rendre la sécurité domestique plus accessible aux foyers britanniques.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

En général, les systèmes de sécurité domestique sont coûteux à installer et s'accompagnent d'un coût mensuel permanent, ce qui les rend hors de portée pour certains. Il existe bien sûr des options de bricolage proposées par des sociétés comme Arlo, Ring et Google Nest, qui permettent d'installer des caméras de sécurité et de les surveiller soi-même, mais il s'agit d'un concept légèrement différent de celui d'un système d'alarme surveillé.

Le directeur général du marketing grand public d'EE, Christian Thrane, a déclaré à Pocket-lint : "Nous voulons aller sur le marché et le rendre transparent et accessible à tous pour obtenir une solution haut de gamme sans le coût initial. C'est bien sûr ce qui nous différencie des acteurs établis comme ADT et des autres acteurs du marché.

"C'est une solution qui n'est pas du bricolage. Il y a un professionnel qui vient, qui l'installe, qui le relie à votre assurance pour que vous puissiez obtenir une meilleure offre d'assurance, qui le surveille correctement et qui agit si quelque chose se produit. [C'est très différent que d'avoir une caméra qui vous permet de voir ce qui se passe. Dans ce cas, vous pouvez être absent et vous avez maintenant quelqu'un de professionnel qui surveille la situation et appelle les services d'urgence si cela s'avère nécessaire."

Comment fonctionne le système EE Smart Home Security, powered by Verisure ?

Le système EE Smart Home Security, powered by Verisure est proposé en deux formules (voir ci-dessous). Dans les deux cas, le système d'alarme est installé par un ingénieur sécurité Verisure, puis surveillé 24h/24 et 7j/7 par la centrale d'alarme Verisure. Vous pouvez contacter la centrale d'alarme à tout moment grâce à la fonction SOS, mais il existe également une surveillance professionnelle - avec un temps de réponse cible de 60 secondes.

Le système EE Smart Home Security, powered by Verisure ne nécessite pas de portes ou de fenêtres particulières et ne nécessite pas non plus d'installation de l'équipement.

Selon Christian Thrane, directeur général du marketing grand public d'EE : "La solution de Verisure permet de voir si quelqu'un s'introduit dans votre maison, de prendre des photos et de vous contacter, ainsi que les services d'urgence ".

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 14 Peut 2020 Nous avons planté 1000 arbres grâce à vous

Thrane nous a expliqué que le système était une "solution de surveillance". Vous payez donc pour "une surveillance constante de votre maison". Par exemple, si l'alarme se déclenche, des images fixes seront prises. Vous serez contacté et la personne à l'autre bout du fil vous dira ce qu'elle voit. Vous pourrez alors vous rendre compte qu'il s'agit de votre chien, par exemple, et l'alarme sera désactivée une fois que vous aurez confirmé qu'il n'y a pas de menace. Bien entendu, en cas de menace, la police sera appelée.

Le matériel est garanti à vie et vous louez le matériel pendant votre contrat. Si quelque chose devait arriver ou s'il y avait un défaut, Verisure viendrait le remplacer.

Quels sont les forfaits disponibles dans le cadre du programme EE Smart Home Security, powered by Verisure ?

Le service EE Smart Home Security powered by Verisure est disponible en deux formules, l'une pour les appartements, l'autre pour les maisons.

Tous deux sont assortis d'un versement initial de 50 €, suivi d'un contrat de 24 mois, dont le coût peut être ajouté à votre facture de téléphonie mobile si vous le souhaitez.

Les deux formules - Essentials for Flats et Essentials for Houses - comprennent une alarme surveillée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par la centrale d'alarme Verisure, un bouton SOS, l'application My Verisure, un kit sans fil et des panneaux de dissuasion.

Le pack Essentials for Flats comprend également deux capteurs de choc - conçus pour détecter les intrus avant qu'ils ne pénètrent dans la maison, deux StarKeys pour contrôler l'alarme, un détecteur de caméra pour prendre des vidéos et des images afin de vérifier l'intrus, une unité centrale avec connectivité 4G et Wi-Fi et un VoicePad avec une sirène 105 OB et un clavier pour contrôler l'alarme et une connectivité vocale directe avec la centrale d'alarme Verisure.

Le pack Essentials for Houses propose les mêmes offres que le pack Essentials for Flats, mais au lieu de deux capteurs de chocs, vous en obtenez six.

L'offre Essentials for Flats coûte 25 £ par mois, tandis que l'offre Essentials for Houses coûte 30 £ par mois.

Des modules complémentaires sont également disponibles en option pour le forfait Essentiel pour les maisons, le kit étant fourni par Arlo. Vous pouvez ajouter une sonnette intelligente pour 7 £ supplémentaires par mois, une sonnette vidéo intelligente et des caméras intelligentes pour 18 £ supplémentaires par mois ou une sonnette vidéo intelligente, des caméras intelligentes et des moniteurs de détection de fumée pour 25 £ supplémentaires par mois.

Faut-il être client d'EE ?

Oui, dans un premier temps, les offres EE Smart Home Security, powered by Verisure, ne sont disponibles que pour les clients mobiles EE.

Christian Thrane, directeur général du marketing grand public d'EE, a déclaré à Pocket-lint que la société prévoyait d'étendre cette offre à l'avenir : " Pour commencer, vous devrez être un client EE pour bénéficier de ces offres. Pour commencer, vous devrez être un client EE mobile, mais nous avons l'ambition d'élargir très clairement cette offre".

Les forfaits viendront s'ajouter à votre contrat mensuel. M. Thrane n'a pas été en mesure de dire si les forfaits de sécurité intelligente pour la maison pourraient éventuellement être associés à des contrats de téléphonie du réseau, mais pour l'instant, les deux forfaits disponibles que nous avons mentionnés ci-dessus représentent un coût supplémentaire pour un contrat de téléphonie mobile en cours.

Quand le système EE Smart Home Security, powered by Verisure, est-il disponible ?

Le système EE Smart Home Security, powered by Verisure est disponible dès maintenant sur le site Internet d'EE.

Lorsqu'on lui a posé la question, la société a indiqué qu'elle s'attendait à ce que le délai d'installation du système soit court, en suggérant quelques jours plutôt que des semaines ou des mois, en fonction de sa popularité.

Écrit par Britta O'Boyle.