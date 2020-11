EE lance son premier appareil WiFi 5G pour tout connecter partout

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EE a publié son premier appareil `` MiFi compatible 5G appelé 5GEE WiFi. En plus de fonctionner sur 5G, le cas échéant, bien sûr, il prend également en charge la norme Wi-Fi 6 entrante pour des connexions rapides à tous vos appareils. En fait, il peut se connecter jusquà 64 appareils compatibles Wi-Fi tandis que lappareil dispose également dun port Ethernet et est alimenté par un chargeur USB-C.

Il existe quelques appareils 5G qui ressemblent davantage à des routeurs mobiles tels que Netgear et HTC, mais il sagit dune unité entièrement portable disponible avec une gamme de plans de prix.

Cependant, les contrats ne sont pas bon marché - les clients mobiles mensuels payants existants peuvent acheter 5GEE WiFi avec 50 Go de données à partir dun montant non négligeable de 45 £ par mois sur un plan de 24 mois , avec 100 Go de données pour 67,50 £ par mois, ou avec et 200 Go de données pour 90 £ par mois.

EE a récemment renforcé son réseau 5G pour couvrir un total de 112 villes à travers le Royaume-Uni, tout en augmentant le nombre de sites compatibles 5G dans des villes clés.

Écrit par Dan Grabham.