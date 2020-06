EE révèle le haut débit domestique Smart WiFi qui vient avec un réseau maillé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

EE a dévoilé une offre haut débit domestique haut de gamme dotée dun réseau maillé pour vous aider à atteindre les points morts Wi-Fi dans votre maison.

Smart WiFi est une offre très similaire à la WiFi complète de la société sœur BT qui est livrée avec un ensemble de disques BT Whole Home. La solution BT est excellente, nous nous attendons donc à ce que le système EE soit le même.

Le système dEE comprend également un mini hotspot WiFi 4G de 2 Go par mois qui offre une option de connectivité supplémentaire pour lintérieur ou lextérieur de la maison. Bien sûr, 2 Go de données ne vous permettront pas daller aussi loin, mais cest bien pour le courrier électronique et lutilisation du Web. Si vous avez un problème avec leur haut débit à domicile, EE augmentera lallocation de données sur le WiFi Mini avec 250 Go de données supplémentaires jusquà ce que le problème soit résolu.

Le système fonctionne également avec la nouvelle application EE Home qui vous aide à configurer et à optimiser votre réseau domestique. Vous pouvez également gérer laccès à différents appareils à laide de lapplication, y compris les appareils pour enfants (et contrôler quand ils peuvent se connecter).

Le seul inconvénient est que labonnement à une solution comme celle-ci peut vous coûter assez cher; cest 10 £ par mois pendant 18 mois.

EE a également dévoilé une gamme de nouveaux forfaits mensuels intelligents et essentiels pour tablette qui incluent des données de réserve en cas dépuisement et lun des avantages permutables dEE qui vous permet de choisir parmi des services comme Britbox, Amazon Prime et BT Sport Ultimate.