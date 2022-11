Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Qu'y a-t-il de mieux qu'un aspirateur robot qui se vide tout seul ? Un aspirateur robot qui se vide tout seul et qui bénéficie également d'une remise importante.

C'est exactement ce que propose cette offre du Black Friday. L'impressionnant aspirateur robot Ecovacs Deebot X1 Omni n'est pas seulement un aspirateur automatique avec des capacités de nettoyage, mais il est également capable de vider sa propre poubelle et de laver sa serpillière.

Ce robot possède une puissance d'aspiration de 5 000 PA et est capable de travailler sur les sols durs et les moquettes grâce à un système de cartographie intelligent qui l'aide à se déplacer dans votre maison. Il peut également être contrôlé par la voix, ainsi que visualisé et contrôlé à distance depuis l'application.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

En ce qui concerne les aspirateurs robots, c'est un appareil sérieux, mais à un prix beaucoup plus attractif.

Grâce à ce système, il peut continuer à nettoyer jusqu'à 60 jours sans que vous ayez à lever le petit doigt. Tout cela est maintenant disponible pour moins cher, grâce à des économies massives qui font baisser les prix.

Au Royaume-Uni, le Deebot X1 d'Ecovacs bénéficie d'une réduction de 43 %, soit une économie de 650 €, ce qui le place à 849 €. Bien sûr, c'est loin d'être bon marché, mais c'est beaucoup moins que le prix habituel de 1499 £.

squirrel_widget_6797943

Écrit par Adrian Willings.