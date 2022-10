L'aspirateur Gen5detect de Dyson tourne 9x plus vite qu'un moteur de F1

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Dyson a annoncé son dernier aspirateur sans fil, le Dyson Gen5detect, qui succède au Dyson V15 qui l'a précédé.

L'aspirateur Dyson Gen5detect est équipé d'un moteur Hyperdymium de nouvelle génération, qui tourne à 135 000 tr/min - soit neuf fois plus vite qu'un moteur de F1 - pour offrir une aspiration plus puissante que les modèles précédents.

Il est également équipé d'un système de filtration HEPA entièrement scellé qui a été conçu pour capturer 99,99 % des particules jusqu'à 0,1 micron, y compris les virus.

Améliorant la technologie lancée par Dyson en 2021, qui permet aux utilisateurs de voir les particules microscopiques qui se cachent dans leur maison, l'aspirateur Dyson Gen5detect est également doté d'une tête d'aspiration Fluffy Optic remaniée. Cette nouvelle tête offre une luminosité deux fois supérieure à celle du Dyson V15, ce qui vous permet de voir davantage de poussières cachées sur vos sols, normalement invisibles à l'œil nu mais visibles avec une lampe à lame.

Dyson

Ailleurs, l'aspirateur Gen5detect emprunte au V15 Absolute Detect en proposant à nouveau un affichage en haut de l'appareil, bien que l'interface ait été repensée pour indiquer en temps réel quand une surface est propre. Un capteur piézoélectrique est intégré et utilise la détection acoustique pour compter et classer les tailles de particules, avec des barres LCD sur l'écran qui montent et descendent en fonction du volume de particules éliminées pour que vous sachiez quand il est temps de vous arrêter.

Le Gen5detect augmente la puissance lorsque cela est nécessaire, et la réduit lorsqu'une surface est plus propre. Au lieu d'une gâchette de contrôle, il y a un seul bouton d'alimentation, ce qui vous permet de changer de main facilement à mi-chemin du nettoyage. Vous trouverez également un outil de dépoussiérage et de crevasse intégré, caché dans le tube.

Le Dyson Gen5detect est doté d'une batterie d'une autonomie de 70 minutes, pèse 3,5 kg et dispose d'un bac de 0,77 litre avec un mécanisme d'éjection rotatif pour un vidage sans contact.

Actuellement, il n'y a pas de mot sur le prix ou la disponibilité, mais nous vous tiendrons informés lorsque nous en saurons plus.

Écrit par Britta O'Boyle.