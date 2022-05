Le son "boing" de Dyson est intentionnel et voici pourquoi.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous utilisez un aspirateur sans fil Dyson, vous êtes probablement familier avec une sorte de son "boing" lorsque vous arrêtez de nettoyer et que le moteur s'arrête.

Mais saviez-vous que ce bruit est intentionnel et qu'il est destiné à donner du caractère à l'appareil ?

Ne vous inquiétez pas, nous ne le savions pas non plus.

Désireux d'en savoir plus, nous avons interrogé Tom Richards, responsable de l'ingénierie chez Dyson, sur le "boing", sur les raisons pour lesquelles les derniers aspirateurs de la société font ce bruit et sur la possibilité de le supprimer complètement si la société le souhaitait.

"L'acoustique et l'ingénierie du son constituent une partie importante du développement technologique chez Dyson", a déclaré M. Richards. Alors que certaines entreprises cherchent à créer un son caractéristique, le bruit "boing" que vous pouvez remarquer lorsque vous éteignez certains des appareils les plus récents de Dyson est en fait une caractéristique de notre technologie."

"Dans le dernier moteur V10 de Dyson, par exemple, il y a huit pôles magnétiques sur l'arbre", explique Richards. "Lorsque la gâchette d'aspiration est relâchée, le moteur freine le rotor pour l'arrêter presque instantanément et l'aimant s'arrête sur l'une des huit positions, mais une fois arrêté, il "rebondit" entre les positions voisines momentanément.

"Comme une balle de ping-pong qui rebondit sur une table, ils se déplacent sur une distance plus petite à chaque fois, créant un son que nos ingénieurs appellent le 'boing'."

"Techniquement, il y a des choses que nous pourrions faire pour réduire considérablement le son. Cela dit, nous l'aimons tous beaucoup !", a ajouté M. Richards, suggérant que même si ce n'était pas l'intention de départ de créer le bruit que de nombreux clients de Dyson connaissent, il n'est pas prévu de le supprimer à l'avenir.

Mais il ne faut jamais dire jamais. M. Richards n'exclut cependant pas complètement cette possibilité, déclarant à Pocket-lint qu'il s'agit davantage d'une question de technologie que d'un désir de concevoir sa suppression :

"Comme le son est une caractéristique de notre ingénierie, il est probable qu'il change au fur et à mesure que les moteurs se développent avec une technologie plus récente. Nous continuerons toujours à tester la tonalité de nos machines et à apporter des améliorations là où nous le pouvons, mais je pense que le 'boing' est là pour l'instant."

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 31 Peut 2022

Écrit par Stuart Miles. Édité par Britta O'Boyle.