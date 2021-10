Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dyson semble préparer un nouveaurobot aspirateur , peut-être pour une sortie aux États-Unis, comme en témoignent les dépôts de la Federal Communications Commission dun robovac annoncé. Les documents incluent même des photos qui semblent montrer un aspirateur à la fois plus large et plus plat que les aspirateurs robots existants de Dyson.

Gardez à lesprit que le dernier robot aspirateur de lentreprise, le 360 Heurist , na jamais été lancé aux États-Unis, bien quil soit venu au Royaume-Uni. Dans lexamen de Pocket-lint du nettoyeur automatisé, nous avons déclaré que le robot aspirateur de deuxième génération de Dyson avait beaucoup de superpuissance - que ce soit sur un tapis, du bois ou autre - qui laide à se démarquer de la foule. Cependant, il sagit dun grand aspirateur robot, ce qui lui permet de passer plus difficilement sous les meubles et de nettoyer les endroits difficiles daccès.

Donc, si le prochain robot aspirateur de Dyson est effectivement plus court que le 360 Heurist, nous pensons quil sera plus utile aux propriétaires - même aux acheteurs américains potentiels.

Les documents FCC de Dyson détaillaient également un design plus carré à larrière de son aspirateur robot non annoncé ainsi quune base de chargement plus robuste. Lappareil (étiqueté RB03 dans les documents) sera également de la même couleur bleue que le 360 Heurist, et il aura un bac à poussière amovible, des moteurs électriques sans balais Hyperdymium et peut-être la caméra à 360 degrés et lanneau déclairage LED de Heurist , qui laident à mieux se déplacer dans le noir.

Le fait est quun dépôt FCC néquivaut pas à une version américaine. Mais sil est lancé, cela arrivera peut-être bientôt, étant donné quil apparaît maintenant dans les documents réglementaires.