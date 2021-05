Dyson lance trois nouveaux aspirateurs au Royaume-Uni - Outsize Absolute, Micro 1,5 kg et Omni-glide

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dyson a annoncé trois nouveaux aspirateurs au Royaume-Uni - Outsize Absolute, Micro 1,5 kg et Omni-glide. Les trois nettoyants sont déjà disponibles aux États-Unis depuis un certain temps - non, nous ne savons pas non plus pourquoi le Royaume-Uni est derrière la courbe.

Tout dabord, le Outsize Absolute est une version renforcée du V15 Detect Absolute récemment annoncé.

Cest encore plus coûteux, mais il a une durée de fonctionnement deux fois plus longue (120 minutes), un bac à poussière deux fois plus grand, des outils supplémentaires et une tête de nettoyage plus grande. Essentiellement, cest pour les maisons beaucoup plus grandes et fait suite au V11 Outsize (nous ne savons pas pourquoi il ne sappelle pas V15 cette fois).

squirrel_widget_4625981

Les meilleures offres Google Home et Nest Hub pour mai 2021 Par Chris Hall · 26 Peut 2021

Il existe également une version avec encore plus doutils appelée Outsize Complete (apparemment connue sous le nom dAbsolute + aux États-Unis). Fondamentalement, les deux versions incluent la tête de détection laser du V15.

Ensuite, il y a deux mini aspirateurs destinés aux sols durs dans les petites maisons. Le Dyson Micro 1,5 kg (oui, cest son poids) est un nettoyeur complètement coupé, tandis que lOmni-glide est un modèle légèrement plus grand (lisez notre avis Dyson Omni-glide ) qui a une tête de nettoyage omnidirectionnelle. Les deux peuvent également être utilisés en mode portable, comme vous vous en doutez.

Ces deux nettoyants ont une courte durée de fonctionnement de 20 minutes, ils sont donc conçus pour des nettoyages rapides et simples. Linconvénient est quils prennent un certain temps à se recharger - plus de trois heures.

LOutsize et le Micro sont disponibles à la commande à partir daujourdhui, tandis que lOmniglide sortira en juillet.

Écrit par Dan Grabham.