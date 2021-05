Laspirateur V15 Detect de Dyson maintenant en vente au Royaume-Uni, fait briller un laser vert pour révéler la saleté cachée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dyson a mis à jour sa gamme de vide avec un nouveau modèle phare appelé le V15 Detect . Laspirateur est en vente aux États-Unis depuis un certain temps pour 699 $, mais il est maintenant également en vente au Royaume-Uni pour 599 £ .

La particularité de cet aspirateur sans fil est quil ajoute un système de détection de poussière au laser, ou une lumière verte, qui met en évidence toute la poussière sur vos sols afin que vous puissiez vraiment les nettoyer.

La société a placé le laser à un angle si exact afin que vous puissiez même repérer la saleté normalement invisible à lœil nu. Lorsque vous exécutez laspirateur sur une section, le laser vous aidera à déterminer si vous avez laissé de la saleté sur le sol.

Il existe également deux accessoires anti-enchevêtrement, ce qui lui permet de traiter facilement les poils humains ou danimaux.

Le nouveau modèle, qui se trouve au-dessus du V11 de 2019 , dispose du même écran LCD quavant, mais cette fois, il affiche la composition réelle de la poussière - grâce à un nouveau capteur piézo acoustique et à un microprocesseur.

Le nouveau matériel surveille lentrée dair pour déterminer à la fois la taille et la quantité de poussière aspirée, puis toutes ces données sont envoyées à lécran et au moteur principal pour augmenter automatiquement la puissance et laspiration si nécessaire.

Vous pouvez également voir le mode daspiration et lautonomie restante de la batterie.

Vous pouvez lire notre critique de V15 Detect Absolute ici sur Pocket-lint. Nous avons déclaré dans notre verdict que "cet aspirateur sans fil est le meilleur des meilleurs - et son prix est donc défini comme tel. Si vous voulez le meilleur nettoyant du marché, ne cherchez pas plus loin - mais soyez prêt à payer pour cela."

Dyson V15 Detect rejoint le plus grand Dyson Outsize ( après le V11 Outsize ) et le Dyson Omni-glide . Ces deux autres modèles ont été annoncés aux États-Unis, mais seul le V15 Detect est actuellement annoncé pour le Royaume-Uni.

Voici une vidéo de James Dyson donnant une visite du nouveau V15 Detect Absolute:

Écrit par Dan Grabham et Maggie Tillman.