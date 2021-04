Le dernier purificateur dair de Dyson détecte et détruit le formaldéhyde du bois et des produits de nettoyage

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dyson a lancé une mise à niveau de sa gamme de purificateurs dair avec les nouvelles machines connues sous le nom de Dyson Purifier Formaldehyde - vous pouvez déjà deviner quel est son principal argument de vente.

Cest vrai, il élimine et détruit maintenant le formaldéhyde dans votre maison. Disponibles dans les variantes TP09 Cool et HP09 Hot + Cool, les nouvelles machines sont presque les mêmes que la série Pure Cryptomic qui était auparavant sortie aux États-Unis. Cependant, ces machines nont pas été annoncées au Royaume-Uni.

Les appareils ont également un flux dair plus silencieux (environ 20% de réduction du bruit pour le TP09) sans impact sur les performances, explique la société. La nouvelle capacité signifie que les purificateurs peuvent éliminer 99,95% des particules aussi petites que 0,1 micron.

Comme auparavant, les purifeurs sont conçus pour capter les poussières et autres allergènes, y compris les COV ou les composés organiques volatils. Ils comprennent des filtres catalytiques Cryptomelane qui agissent pour décomposer le formaldéhyde en eau et en dioxyde de carbone.

Le formaldéhyde est un gaz polluant incolore, libéré par les meubles et autres produits en bois, y compris certains types de matériaux comme le contreplaqué. Il est également libéré par la peinture, le papier peint, le vernis et les nettoyants ménagers.

Le capteur de formaldéhyde sajoute aux capteurs de particules, de NO2, de COV, de température et dhumidité existants. Certains algorithmes intelligents garantissent également quil ny a pas de confusion entre le formaldéhyde et les autres COV et la distinction entre les types de COV est la nouveauté clé cette fois-ci.

Lécran du purificateur peut également vous montrer les niveaux de formaldéhyde sur le petit écran ainsi que des statistiques plus générales sur la qualité de lair. Il fonctionne également avec lapplication Dyson Link, comme dautres produits Dyson.

Dyson dit que le capteur de formaldéhyde de la machine est à létat solide utilisant une cellule électrochimique plutôt que dêtre à base de gel, donc ne se détériorera pas avec le temps (car les capteurs à base de gel sèchent).

La société a également veillé à ce que lair ne puisse pas contourner le filtre tout en sassurant quaucun air ne puisse interférer avec le processus de purification. Pour ce faire, les ingénieurs de Dyson ont dû introduire 24 joints haute pression supplémentaires dans la machine. En conséquence, les machines ont obtenu la certification HEPA 13.

