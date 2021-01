Dyson V11 Outsize est une version surdimensionnée du populaire aspirateur sans fil

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dyson a présenté une version surdimensionnée de son populaire aspirateur balai sans fil V11. Le V11 Outsize est destiné aux grandes maisons et dispose dun bac plus grand, dune tête de nettoyage plus grande et de 20% daspiration en plus.

Il est déjà disponible aux États-Unis pour 799 $, mais arrivera au Royaume-Uni cette semaine pour 649,99 £. Cest une prime de 50 $ / £ par rapport au Dyson V11 Absolute.

Le V11 Outsize fonctionnera toujours pendant environ une heure en mode Eco. Le moteur Dyson Hyperdymium tourne toujours au même 125 000 tr / min, mais au lieu des 14 cyclones du V11 Absolute, le grand frère en a 18. Le filtre piège 99,97% des particules aussi petites que 0,3 microns selon Dyson (le même que les autres modèles V11 ). Encore une fois, il y a un écran LCD pour afficher le mode de nettoyage (Eco, Auto, Boost) et le temps de fonctionnement restant.

En plus du nombre accru de cyclones, la tête de nettoyage V11 Outsize est 25% plus grande tandis que le bac à poussière est deux fois moins grand que celui des autres modèles V11. Daprès notre expérience, le bac à poussière V11 Absolute se remplit assez rapidement, lespace supplémentaire est donc le bienvenu.

