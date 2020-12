Les meilleurs conseils de Dyson pour choisir un humidificateur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon Dyson, la recherche montre que lhumidité relative est la plus agréable et la plus saine entre 40% et 70%. Mais pendant les périodes les plus chaudes et les plus froides, les niveaux dhumidité de lair peuvent diminuer, vous exposant à lair sec.

Bien sûr, nous passons une grande partie de notre temps à lintérieur, surtout à cette période de lannée où la climatisation et le chauffage modernes assèchent nos maisons.

Dyson nous a envoyé quelques conseils pour réguler lhumidité dans nos maisons. La quantité dhumidité que lair peut retenir dépend dune myriade de facteurs, de la température à la géographie en passant par laltitude. Lhumidité relative est la quantité de vapeur deau dans lair en proportion de la quantité que lair peut contenir.

La pollution atmosphérique peut également aggraver la peau. En passant plus de temps à lintérieur, les gens augmentent lexposition aux polluants provenant des activités quotidiennes comme la cuisine et le nettoyage. À cette époque de lannée, nous avons tendance à chauffer ou à allumer un feu. Mais, comme pour les bougies de Noël, cela signifie des particules de carbone supplémentaires et des composés organiques volatils (COV) dans nos maisons. De toute évidence, un purificateur dair peut également y contribuer.

La scientifique principale associée de Dyson, Naomi Simpson, passe une grande partie de son temps à rechercher les facteurs environnementaux qui affectent la peau. Voici ses meilleurs conseils pour choisir un humidificateur.

Pour vous assurer de bénéficier dun humidificateur, pensez à lhumidité de toute la pièce. Sélectionnez un humidificateur doté dune fonction de ventilation pour projeter lair humidifié. Il est essentiel de garantir un niveau dhumidité uniforme dans toute la pièce afin de bénéficier de lhumidité accrue où que vous soyez dans cet espace.

Tous les humidificateurs doivent être maintenus propres pour éviter laccumulation de résidus minéraux qui se forment naturellement au fil du temps après une exposition à leau. Les types deau varient dans le monde - si vous vivez dans une zone deau dure, vous devrez peut-être nettoyer votre machine plus régulièrement. Pour certains humidificateurs, le nettoyage peut être assez délicat, avec de nombreuses pièces difficiles à atteindre à nettoyer. Dautres ont régulièrement des alertes de nettoyage ou des processus de nettoyage simples - assurez-vous donc de vous familiariser avec les conseils du fabricant.

Il est bien connu que leau stagnante est un terrain fertile pour la reproduction des bactéries. Ce nest pas différent dans le réservoir dun humidificateur. Certaines machines ne traitent pas efficacement leau dans le réservoir, alors faites attention à celles qui utilisent la technologie UV pour tuer les bactéries présentes dans leau, avant quelle ne soit projetée dans la pièce.

Au fur et à mesure que la technologie a évolué, la plupart des humidificateurs ont un mode automatique qui aide à maintenir la bonne humidité pour vous, vous navez donc pas à vous en soucier. Le mode automatique lit la température de la pièce et contrôle le niveau dhumidité en conséquence.

Lhumidité nest pas le seul aspect de la qualité de lair qui peut avoir un impact sur la peau. Un certain nombre dhumidificateurs combinent la purification de lair et lhumidification pour gérer simultanément les niveaux dhumidité et de polluants. Recherchez des purificateurs avec une filtration certifiée HEPA, des filtres entièrement scellés et un pourcentage élevé de capture de polluants - à la fois des particules et des gaz, y compris le formaldéhyde.

Écrit par Dan Grabham.