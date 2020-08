Obtenez un Dyson Dok gratuit dune valeur de 100 £ à lachat du V11 Absolute!

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dyson a annoncé un accord décisif sur son aspirateur sans fil Dyson V11 Absolute - vous obtiendrez un Dok dune valeur de 100 £ absolument gratuit.

Loffre est disponible auprès de Dyson direct ainsi que de certains détaillants tels que Argos et John Lewis. Le Dyson Dok est un quai au sol pour laspirateur qui le charge également in situ.

Loffre est disponible à partir daujourdhui jusquau 22 septembre 2020.

La série Dyson V11 a été annoncée lannée dernière et a introduit un moteur plus puissant mais plus silencieux. Il y a aussi un affichage numérique à larrière de laspirateur afin que vous puissiez voir lautonomie de la batterie qui vous reste ainsi que le mode de nettoyage que vous avez sélectionné.

La barre de brosse a plus de poils que jamais et est également plus intelligente avec des capteurs qui indiquent à laspirateur le type de surface quil nettoie si vous êtes en mode automatique.

Le plus propre ajuste automatiquement la puissance daspiration, ce qui a permis à Dyson de revendiquer une autonomie de 60 minutes pour le modèle. Le V11 peut également vous dire quand les voies respiratoires sont bloquées.

Le V11 Animal, qui est le même que lAbsolute mais sans la barre de brosse à couple élevé et les capteurs de détection de surface, est légèrement moins cher mais ninclut pas le Dok gratuit.

Écrit par Dan Grabham.