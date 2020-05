Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nous avons passé en revue un certain nombre d aspirateurs robot impressionnants et la technologie qui sy trouve saméliore constamment pour apporter de meilleurs résultats de nettoyage et plus de confort.

L aspirateur robot Dyson 360 Heurist peut coûter assez cher, mais cest aussi la preuve que vous en avez vraiment pour votre argent. Voici pourquoi il se démarque de la foule.

Moteur numérique Dyson v2: jusquà 78 000 tr / min

20% daspiration de plus que son prédécesseur

Brosse pleine largeur de 212 mm

Comme vous vous en doutez dun aspirateur Dyson, le 360 Heurist possède une grande puissance de nettoyage. Il arbore un moteur qui tourne jusquà 78 000 fois par minute et la technologie Radial Root Cyclone de Dyson pour donner au bot le plus daspiration possible. Cela signifie quil est excellent pour aspirer la saleté et la poussière et garder votre maison propre.

Les super capacités de nettoyage de ce bot ne sont pas seulement dans sa puissance daspiration, mais aussi dans les détails de conception. Là où la plupart des robots aspirateurs ont une brosse de bordure, Dyson a opté pour une brosse principale bord à bord à poils rigides à la place, qui fonctionne bien même lors du nettoyage autour des bords de la pièce.

Des chenilles en forme de réservoir pour faciliter le passage des objets

Filtres bloquant les allergènes, poubelle 330 ml

Le Dyson 360 Heurist est conçu différemment de la plupart des autres robots que nous avons testés. Alors que les autres aspirateurs robots ont des roues, Dyson a opté pour des chenilles de réservoir qui lui permettent de monter des obstacles, de grimper au-dessus des seuils et de se déplacer en général facilement dans votre maison.

Il est également conçu avec des filtres facilement nettoyables et une poubelle simple à vider.

Zones interdites virtuelles et section de pièce dans lapplication

Cartographie virtuelle, historique de nettoyage, planification

Anneau lumineux LED pour une navigation par faible luminosité

Cet aspirateur robot est indéniablement intelligent. Il regorge de fonctionnalités intelligentes, comme la possibilité de numériser votre maison, puis de la diviser en zones afin que vous puissiez contrôler le nettoyage de certaines zones.

Ce nettoyage de zone signifie que vous pouvez définir des horaires qui incluent le ciblage de pièces spécifiques et même la quantité daspiration que le bot utilise lorsquil nettoie ces pièces. Réglez un nettoyage silencieux tôt le matin ou un nettoyage agressif du couloir où la saleté est probablement piétinée quotidiennement.

Pour des commandes beaucoup plus simples, vous pouvez également appuyer simplement sur le bouton en haut pour démarrer et arrêter un nettoyage en toute simplicité. Il y a aussi une lecture dinformations en haut qui vous permet de savoir en un coup dœil quand il y a un problème - comme un obstruction - qui doit être trié.

Dimensions: 120 mm (L) x 240 mm (L) x 230 mm (H)

Finition bleu vif distinctive

Lautre élément qui distingue le Dyson 360 Heurist est son design élégant. Ce robot se démarque certainement de la foule avec son corps bleu audacieux, une pause rafraîchissante par rapport à la norme des robots noirs surbaissés que nous voyons régulièrement.

Dyson fait également sa propre chose en matière de style, car ce bot est grand et trapu. Ce volume supplémentaire est mis à profit, ce qui signifie plus despace pour mettre en œuvre la technologie cyclone de Dyson pour un nettoyage plus efficace.

Localisation et cartographie simultanées intelligentes (SLAM)

Jusquà 75 minutes dautonomie (en mode silencieux)

Nous avons déjà mentionné lefficacité du Dyson 360 Heurist dans la maison. Son système de localisation et de cartographie simultanées intelligentes (SLAM) signifie non seulement quil se déplace facilement, mais quil sait également où il se trouve pendant le nettoyage.

Cela signifie quil na pas besoin de faire des allers-retours stupidement dans les mêmes sections de la maison, mais effectue plutôt un nettoyage régimenté et intelligent qui obtient de meilleurs résultats globaux. Vous verrez tout cela dans lapplication et létat de votre maison une fois le bot terminé et retourné à son quai.