Vous planifiez un nettoyage de printemps? Voici les conseils de Dyson sur le nettoyage en profondeur de votre maison

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Évidemment, beaucoup dentre nous passent beaucoup de temps à lintérieur en ce moment. Et nos maisons ne sont pas toujours les plus propres - les acariens sont monnaie courante et prospèrent évidemment dans les tissus dameublement, les lits et les tapis.

La société de super nettoyage Dyson nous a donc envoyé un guide pour le nettoyage de printemps de votre maison afin de minimiser la propagation des acariens. Les conseils ont été compilés par Gem McLuckie, chercheur scientifique avancé en microbiologie chez Dyson.

• Aspirez régulièrement les matelas pour éliminer les allergènes dacariens et les flocons de peau dont se nourrissent les acariens. Passez laspirateur sur les deux côtés du matelas avec un aspirateur doté dune filtration avancée pour éviter que lallergène ne soit réintroduit dans la pièce par lair évacué.

• Lavez la literie sur un lavage à chaud pour détruire les allergènes. Le lavage de la literie sur un lavage à 60 ° C ou 90 ° C aidera à décomposer les allergènes (protéines) et à réduire la quantité à provoquer des allergies.

• Lavez ou remplacez les couettes et les oreillers pour réduire la quantité dallergènes dacariens et de flocons de peau présents dans votre lit.

• Éliminez la poussière des dessus des armoires de cuisine. Cest un endroit souvent négligé où la poussière saccumule et par le mouvement de lair peut être déplacé dans lair de la cuisine. Soit retirer avec un aspirateur ou en époussetant avec un chiffon propre et humide ou des lingettes de nettoyage.

• Lors du dépoussiérage, utilisez un chiffon propre et humide ou des lingettes nettoyantes qui emprisonnent la poussière plus facilement ou utilisez un aspirateur pour recueillir la poussière.

• Passez laspirateur dans votre maison après lavoir épousseté afin que la poussière qui a été dérangée et déposée sur le sol soit éliminée et non redistribuée dans la maison par une activité normale.

• Déplacez les meubles qui peuvent être déplacés et passez laspirateur dans les endroits qui ne sont pas souvent aspirés, comme sous les meubles.

• Passez régulièrement laspirateur sur le canapé et les chaises; ceux-ci peuvent héberger non seulement de gros débris mais aussi des acariens, des flocons de peau et dautres allergènes tels que le pollen et les allergènes alimentaires. Lavez tous les revêtements et coussins pour réduire le niveau de poussière qui sy trouve.

Beaucoup de poussière peut saccumuler dans les rideaux et les stores. Assurez-vous de les passer régulièrement laspirateur ou de les laver si possible et pratique.

• Éliminez la poussière des murs en époussetant avec un chiffon humide ou des lingettes nettoyantes ou en utilisant un aspirateur filtré HEPA. La poussière sur certains types de murs peut contribuer à la croissance de moisissures; si la pièce est humide et mal ventilée, la poussière peut servir de source de nutriments pour la moisissure en croissance.

• Nettoyer les côtés et les armoires de la cuisine pour un nettoyage en profondeur. Utilisez un aspirateur pour éliminer la poussière et les débris, puis lavez à leau tiède et au détergent - assurez-vous de bien suivre en séchant toutes les surfaces.

• Lampes anti-poussière et luminaires. Beaucoup de poussière peut saccumuler dans les abat-jour et les luminaires qui peuvent brûler sur les ampoules chaudes produisant des COV (composés organiques volatils) et des odeurs. Il peut également être déplacé dans la pièce par la production dair chaud autour des ampoules.

• Videz le réfrigérateur et le congélateur et nettoyez toutes les surfaces à leau tiède et au détergent. Passez laspirateur à larrière et sous le réfrigérateur et le congélateur sans oublier lélément plus frais à larrière - cela aura lavantage supplémentaire daméliorer les performances.

• Poussière derrière les radiateurs; un endroit caché souvent manqué lors du nettoyage normal. Une poussière importante saccumule derrière le radiateur et peut être distribuée dans la pièce par le flux dair produit par lair chaud du radiateur. Le radiateur nest pas assez chaud pour empêcher les bactéries de survivre.

• Nettoyez en profondeur vos armoires, penderies et tiroirs dans la chambre. Cest un endroit rarement vidé et nettoyé mais la poussière et les fibres peuvent saccumuler à lendroit même où vous gardez vos vêtements propres. Les acariens peuvent vivre partout où il y a une source de nourriture, donc partout où il y a de la poussière, il y a la possibilité dacariens.

Dyson a récemment mis à jour sa gamme daspirateurs sans fil avec un nouvel outil à portée de main, a lancé le robot aspirateur 360 Heurist au Royaume-Uni et a également introduit le purificateur et humidificateur dair Dyson Pure Humidify + Cool .