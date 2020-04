Dyson lance son premier ventilateur purifiant et humidifiant trois en un

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Cinq ans de fabrication, Dyson vient de dévoiler le Dyson Pure Humidify+Cool au Royaume-Uni - son premier ventilateur qui purifie également l'air et l'humidifie aussi. La machine trois en un est conçue pour être utilisée toute l'année pour traiter l'air sec et sale et maintenir un environnement confortable à l'intérieur de votre maison.

Le lancement arrive à un moment où la plupart d'entre nous passons beaucoup de temps à l'intérieur où nous sommes exposés à beaucoup d'impuretés ( Composés organiques volatils ou COV) dans les nettoyants ménagers et les cuisinières à gaz ainsi que les désodorisants et même les bougies parfumées. De nouveaux produits, tels que les sols et les meubles moelleux, peuvent également produire des COV sur une longue période.

Nous avons parlé à George Oram, directeur de la conception des soins environnementaux chez Dyson, qui nous a montré comment la machine fonctionnait et nous a donné un aperçu de son travail sur la machine pour tuer les bactéries. L'argent tissé dans le tissu à l'intérieur de l'évaporateur 3D Air-Mesh aide à empêcher toute bactérie de croître en premier lieu, bien que l'unité entière puisse être nettoyée sur un cycle spécial puisque l'évaporateur entier s'insère à l'intérieur du réservoir d'eau.

Dans le cas où vous ne le savez pas, l'argent est souvent utilisé dans les soins de santé pour ses propriétés biostatiques.

Une fois traitée, l'eau est récupérée par l'évaporateur. À partir de l'évaporateur, le flux d'air purifié est humidifié hygiéniquement par la vapeur d'eau libérée par l'évaporateur et projeté de manière multidirectionnelle à travers l'amplificateur d'air dans la pièce.

C' est la première unité Dyson Pure à utiliser un jet de chaque côté de l'amplificateur d'air qui fournit un refroidissement, une oscillation ou un mode diffus ou un nouveau mode brise. Ce nouveau mode est basé sur plus de 40 millions de points de données d'une véritable brise au campus de recherche et développement de Dyson's Malmesbury, Wiltshire Research and Development et est conçu pour apporter cette sensation de brise rafraîchissante à l'intérieur.

Le Pure Humidify+Cool utilise une lumière ultraviolette et un tube en PTFE spécialement usiné et réfléchissant pour tuer 99,9 % des bactéries dans le réservoir d'eau au fond. Les microbiologistes de Dyson ont consacré plusieurs années à ce projet, s'assurant que la machine reste propre pendant son utilisation et explorant l'exposition optimale des bactéries à la lumière UV-C afin de la dénaturer.

« Les gens sont souvent surpris qu'à Dyson, nous ayons une équipe de microbiologistes hautement qualifiés et une gamme de biochimie de haute technologie , afin de bien faire des recherches sur les problèmes que nous voulons résoudre », a déclaré Charlie Park, directeur mondial de la catégorie protection de l'environnement chez Dyson.

Selon Dyson, le Pure Humidify+Cool a été testé dans des pièces allant jusqu'à 27 mètres carrés, soit plus du double du test standard de l'industrie. Il va donc bien faire face à la plupart des environnements domestiques.

