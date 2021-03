La fibre complète devrait être déployée plus rapidement à travers le Royaume-Uni - quest-ce que cela signifie pour vous?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les connexions fibre optique à la maison (ou à lentreprise) devraient devenir la norme au cours des prochaines années.

Plutôt que davoir de la fibre vers larmoire au bout de la rue et que le reste du voyage se fasse sur un câble en cuivre à lancienne, la fibre arrivera directement à votre porte dentrée, promettant dénormes améliorations de vitesse pour nos connexions haut débit.

Bien entendu, Virgin Media déploie la fibre depuis des années et propose environ 2,5 connexions par fibre aux foyers et aux entreprises au Royaume-Uni.

La filiale de BT, Openreach, gère la majorité des connexions haut débit au Royaume-Uni et le régulateur Ofcom a déclaré quil nimposerait pas de prix plafond pour les nouvelles connexions. Cela signifie que cela - et la société qui vous vend votre haut débit comme BT, TalkTalk, Sky ou quiconque peut facturer ce quil veut. Ofcom a donné à Openreach un laissez-passer gratuit, dune certaine manière.

Environ 20 millions de foyers et dentreprises devraient bénéficier de la fibre optique jusquaux locaux (FTTP) dici 2030.

«Cest une bonne nouvelle pour tous les fournisseurs de fibre au Royaume-Uni», déclare Philip Jansen, directeur général de BT. «Pour nous, cest le feu vert que nous attendions pour continuer et construire comme une fureur. Le haut débit en fibre complète sera le fondement dun BT fort pour les décennies à venir et un coup de pouce pour le Royaume-Uni alors que nous reconstruisons. mieux de cette pandémie. Connecter le pays na jamais été aussi vital ".

Richard Neudegg, responsable de la régulation chez Uswitch.com, déclare: «Ces nouvelles réglementations visent à accélérer le rythme du déploiement de la fibre, qui a été critiqué par deux commissions parlementaires ces derniers mois.

En un mot, oui. Mais cela devrait être à relativement court terme. Lavantage pour Openreach est quils peuvent déployer les choses plus rapidement avec le potentiel de gagner plus dargent - et dobtenir un retour sur linvestissement quil prévoit de réaliser dans la région de 12 milliards de livres sterling.

Après la phase initiale, la bonne vieille concurrence devrait réduire les coûts mensuels des clients à un niveau acceptable, bien que les frais puissent rester élevés pour ceux qui recherchent les connexions les plus rapides. Cest essentiellement ce qui sest passé avec lADSL à lorigine.

Il y a un élément de concurrence accrue. Les fournisseurs concurrents auront accès au réseau de poteaux et de conduits souterrains dOpenreach, ce qui devrait réduire de moitié le coût dinstallation dune nouvelle fibre pour les autres fournisseurs.

Dans les zones où la fibre intégrale est déployée, lOfcom (et BT) souhaitent désactiver les réseaux cuivre plus anciens dès que possible. Et cela signifie également un changement dans les appels vocaux traditionnels. Les appels vocaux seraient également acheminés sur le réseau fibre.

Neudegg encore: "Laisser Openreach retirer lancien réseau cuivre lorsque le nouveau système fibre est en place est judicieux et devrait réduire les coûts pour les clients à long terme, mais il faut prendre soin de soutenir les clients particulièrement vulnérables pendant cette transition." En dautres termes, les clients âgés et vulnérables qui ne dépendent que des services téléphoniques traditionnels auront besoin dune assistance attentive.

LOfcom gèle également les frais quOpenreach facture aux opérateurs haut débit utilisant le cuivre avec des vitesses allant jusquà 40 Mbps après les avoir préalablement forcés à être abaissés.

Cela signifie que les zones qui nobtiendront pas la pleine fibre au cours des prochaines années bénéficieront du haut débit à un coût inférieur - leurs coûts naugmenteront certainement pas pour ce qui deviendra une connexion de second débit.

Openreach nest pas non plus autorisé à facturer des tarifs différents en fonction de la zone géographique.Par exemple, il ne pourrait pas facturer plus dans une zone rurale où le déploiement des connexions coûte plus cher à lentreprise.

Clive Selley, PDG dOpenreach, a également déclaré dans le cadre de cette annonce: «Nous avons maintenant dépassé près de 4,5 millions de locaux. La réglementation actuelle nous permettra de monter jusquà 3 millions de locaux par an, offrant une connectivité vitale de nouvelle génération pour les foyers et les entreprises dans tout le pays. ROYAUME-UNI". Rappelez-vous cependant que les connexions aux locaux ne sont pas nécessairement égales aux clients - les gens doivent souscrire à un forfait fibre optique complet.

Ces chiffres sajoutent aux connexions fibre dautres entreprises comme Virgin Media et CityFibre - comme nous lavons dit plus tôt, Virgin compte environ 2,5 millions de connexions fibre.

Écrit par Dan Grabham.