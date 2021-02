Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - BT et EE ont annoncé un package haut débit conjoint conçu pour vous garantir de bonnes performances Internet quoi quil arrive.

BT Halo 3+ utilise un nouvel appareil Hybrid Connect qui se couple avec un routeur Smart Hub 2 pour une connexion haut débit en fibre, mais comprend également une carte SIM EE 4G pour le haut débit mobile en tant que sauvegarde.

De plus, un client Halo 3+ bénéficie du Wi-Fi complet de BT pour une connectivité sans fil constante dans chaque pièce de sa maison.

Lappareil Hybrid Connect sassocie à la solution Wi-Fi complète, de sorte que même si la connexion par fibre optique est interrompue, les utilisateurs peuvent toujours bénéficier dune connexion Internet sans fil.

Ceux qui sinscrivent à un package Halo 3+ recevront lappareil Hybrid Connect, un routeur Smart Hub 2, une connexion Wi-Fi complète, une mise à niveau du plan Full Fibre sans frais supplémentaires, ainsi quun accès aux experts en technologie domestique de BT.

BT a également ajouté une promesse de prix - il naugmentera pas les prix avant au moins la fin du contrat. Et vous bénéficierez également de tous les autres avantages de BT Mobile et dEE disponibles à lépoque.

«Les 12 derniers mois nous ont rappelé à tous l’importance d’un haut débit rapide et d’une fiabilité cruciale, alors que nous nous sommes habitués à travailler, à nous éduquer et à nous divertir à la maison. Dans son sens le plus vrai, la convergence consiste à réunir le fixe et le mobile réseaux de manière transparente pour le consommateur », a déclaré le principal analyste dAssembly Research, Matthew Howett.

"Le dispositif Hybrid Connect est une excellente première étape dans la réalisation de cette vision et travaille à renforcer la promesse permanente, à un moment où les ménages ont plus que jamais besoin dune connectivité ininterrompue."

BT Halo 3+ sera disponible au Royaume-Uni à partir du 5 février 2021, au prix de 65,99 £ par mois pour les nouveaux clients. Les clients existants doivent contacter BT pour connaître les meilleurs prix pour eux.

Hybrid Connect peut également être fourni en tant que module complémentaire pour les clients nouveaux et existants, au prix de 7 £ par mois. Une connexion Wi-Fi complète peut également être ajoutée à 10 £ par mois.

Écrit par Rik Henderson.