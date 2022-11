L'aspirateur robot Samsung Jet Bot+ à son prix le plus bas pour le Cyber Monday

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le système d'aspirateur robot puissant et intelligent de Samsung fait actuellement l'objet d'une remise pour le Cyber Monday avec 400 $ de moins que le prix habituel.

Le Jet Bot+ est un aspirateur robot autovidangeable, livré avec sa propre station de charge et son système de vidange automatique. Il est conçu pour fonctionner sur les sols durs et les moquettes et vous permettra de faire le ménage chez vous à moindre coût. Grâce à cette offre à court terme qui est actuellement en cours.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Le Samsung Jet Bot+ regorge de technologies pour automatiser le nettoyage de votre maison et le rendre plus efficace. Il est équipé de capteurs LIDAR pour scanner et suivre ses déplacements, ce qui réduit les risques de blocage. Il est également conçu pour fonctionner sur les sols durs et les tapis, avec une aspiration intelligente qui s'ajuste en fonction de la surface sur laquelle il travaille.

Vous pouvez le contrôler à distance depuis votre smartphone, ainsi que configurer des zones interdites virtuelles et des horaires pour vous assurer que le nettoyage automatique de votre maison se déroule aussi bien que possible.

Quelques aspirateurs robots à prix réduit sont disponibles pendant la période du Black Friday et du Cyber Monday, mais il est rare d'en voir un à un prix aussi raisonnable avec une station d'autovidage également incluse. Si vous avez attendu un peu avant d'acheter un aspirateur robot, c'est peut-être le moment de vous faire plaisir.

Écrit par Adrian Willings.