L'Echo Show 10 d'Amazon est revenu à son prix le plus bas pour la semaine du Black Friday

(Pocket-lint) - Comme tant d'autres produits Amazon, le dernier Echo Show 10 pouces d'Amazon a été réduit pour le Black Friday. En fait, il est revenu à son prix le plus bas que nous avions vu pendant les ventes Prime Early Access il y a quelques semaines.

À 169,99 £ au Royaume-Uni, il représente une réduction considérable de 70 £ par rapport au prix initial de 239,99 £, ce qui le fait passer d'un appareil coûteux à un achat beaucoup plus judicieux. De même, aux États-Unis, il est disponible pour seulement 169,99 $ (contre 249,99 $). Surtout si l'on considère les caractéristiques et les capacités de cet Echo Show particulier.

Echo Show 10 (3eme génération) - économisez £70 Le dernier Echo Show 10 - doté de la fonction de pivotement et de cadrage automatiques pendant les appels vidéo - est disponible à son prix le plus bas à ce jour. Il est maintenant à 169,99 £. Voir l'offre

La troisième génération a fait tourner les têtes - presque littéralement - lors de son premier lancement il y a quelques années. Il est très différent des Echo Shows qui l'ont précédé, et de tous les modèles lancés depuis. Il se distingue dans la gamme.

La base est un grand haut-parleur aux basses fréquences et l'écran est monté sur cette base à l'aide d'un mécanisme qui lui permet de bouger. De plus, il utilise la caméra située à l'avant pour vous suivre partout, de sorte qu'il est toujours dirigé vers vous. Cela est particulièrement utile si vous êtes en appel vidéo et que vous vous déplacez, il s'assure que vous restez dans le cadre.

Il s'agit d'un écran de 10,1 pouces avec une résolution HD, ce qui en fait l'outil idéal pour afficher des recettes de cuisine que vous pouvez suivre, ainsi que pour afficher les paroles de chansons sur Amazon Music, ou même pour suivre vos émissions de télévision préférées pendant que vous faites autre chose. C'est presque comme si vous aviez une deuxième télévision, plus petite, dans votre cuisine, si c'est là que vous finissez par la placer.

Il est, bien entendu, équipé de toutes les fonctions qui font d'un Echo un Echo, ce qui signifie qu'Alexa est intégré et que vous disposez de commandes vocales et tactiles pour tous vos produits domestiques intelligents. Si vous en voulez un depuis un certain temps, c'est le prix le plus bas que nous ayons vu jusqu'à présent.

